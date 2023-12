Inps: Caridi, ‘per noi Pnrr è stato volano per riprogettare servizi con più efficienza’

(Adnkronos) – “Per noi il Pnrr è stato un volano, intendendolo come strumento, per riprogettare i nostri servizi, per renderli più efficienti. Ad esempio è stato fatto un ridisegno del nostro portale con oltre 450 tipologie di servizi che abbracciano tutta la tipologia degli utenti riguardando non solo cittadini ma anche pa, aziende, intermediari, partner come i patronati. Il fatto il Pnrr sia stato da noi trattato come uno strumento e non come un fine sia stata la carta vincente per la realizzazione di questi progetti”. Lo ha detto Vincenzo Caridi, direttore generale dell’Inps, intervenendo alla giornata conclusiva delle celebrazioni per il 125° anniversario dell’Istituto.

“La tecnologia, l’intelligenza artificiale ci aiuterà molto ma deve essere considerata uno strumento e non un fine dobbiamo essere in grado di governarla anche perchè sarà sempre più pervasiva. L’intelligenza artificiale ci permetterà nel tempo come pubblica amministrazione di rendere il servizio nel momento in cui c’è il bisogno”.

(Adnkronos – Lavoro)