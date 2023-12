Gelera (Inps): “Addio epoca del cittadino fagocitato dalla burocrazia”,

(Adnkronos) – “Per il prossimo avremo un programma articolato di interventi, politiche di servizio e scelte tecnologiche. L’Inps sta lavorando e continuerà a lavorare, abbiamo superato l’epoca in cui il cittadino era fagocitato dalla burocrazia e per apprezzare un moderno e sicuramente più incisivo modello in cui il cittadino partecipa alla progettazione dei nostri servizi. A questo punto il passo successivo che faremo sarà la partecipazione del cittadino come fattore critico di successo nelle nostre scelte strategiche”. Così Micaela Gelera, commissaria straordinaria dell’Inps, aprendo a Palazzo Wedekind a Roma la giornata conclusiva delle celebrazioni per il 125° anniversario dell’Istituto.

Secondo Gelera, “l’innovazione tecnologica non basta, dobbiamo capire verso quale direzione indirizzare l’innovazione tecnologica. Io ritengo che l’innovazione tecnologica debba evolversi nell’ottica della qualità del servizio per l’utenza. Perchè il cittadino deve essere al centro del valore pubblico dell’Istituto. La capacità che l’Inps ha di interpretare un gran volume di dati e mettere a profitto questa capacità per cittadini, Paese e governo consente di mettere e condividere informazioni importanti per il perseguimento del bene sociale”.

