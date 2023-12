È in programma nel pomeriggio di lunedì 11 dicembre 2023 il ritiro di Avvento proposto dai Leviti, un gruppo di studentesse e di studenti della Facoltà teologica del Triveneto e dell’Istituto superiore di Scienze religiose di Padova.

E giunge il giorno della letizia, il tempo dell’esultanza! (FF 469) è il titolo dell’esperienza che si svolgerà nel Seminario di Vicenza. Il tema è ripreso dalle Fonti francescane come omaggio alla memoria degli 800 anni della prima rappresentazione della Natività a Greccio (1223-2023) e nella ricorrenza degli 800 anni dell’approvazione della Regola di san Francesco da parte di papa Onorio III (1223-2023). La scelta del luogo è intesa a far conoscere e a valorizzare le diverse realtà in rete con la Facoltà, da cui provengono gli studenti.

L’esperienza si aprirà alle ore 13.30 con il pranzo presso il seminario, per proseguire con la visita ai luoghi ospitanti. Seguirà un tempo di riflessione personale e di condivisione guidato dal rettore don Aldo Martin; a conclusione, la celebrazione della messa alle ore 17.30.

Iscrizioni entro il 4 dicembre attraverso questo link.

È chiesto un contributo di € 5,00.

Maggiori informazioni nella locandina.