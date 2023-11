Zed! Regala Emozioni tra Risate, Musica e Grandi Spettacoli Natalizi, un dicembre ricchissimo di spettacoli per tutti.

Gran Teatro Geox e Kioene Arena di Padova:

Dicembre in Veneto si apre con il sorriso di Francesco Cicchella, che il 1 dicembre porta il suo spettacolo “Bis!” al Gran Teatro Geox. Un mix irresistibile di comicità e musica, dove parodie di artisti famosi si mescolano a performances inedite, promettendo risate e emozioni.

Il 2 dicembre, il giovane cantante Matteo Paolillo salirà sullo stesso palco con il suo tour “COME TE”, regalando al pubblico le emozioni della sua musica pop italiana.

Da un triplo appuntamento con il leggendario “The Rocky Horror Show” dal 5 al 7 dicembre, all’esibizione di Madame il 8 dicembre, la scena musicale veneta sarà accesa da voci giovani e talentuose.

Il Gran Teatro Geox sarà poi invaso dalla magia natalizia con “The Christmas Show” il 9 dicembre, uno spettacolo coinvolgente e maestoso che trasporta il pubblico in un viaggio attraverso luoghi incantati e storie mai raccontate.

Altro spettacolo per tutta la famiglia lunedì 11 dicembre con “Music Show on ice – ispirato a Frozen 1&2”, lo spettacolo musicale sul ghiaccio ispirato a Frozen che ha incantato l’Europa. Adatto a spettatori di ogni età, grandi e piccini.

Giovedì 14 dicembre si torna alla Kioene Arena perché sul palco c’è il ritorno – atteso per anni da decine di migliaia di fan – di Calcutta. Il “Relax Tour” segna il grande ritorno di Calcutta sulla scena live italiana.

La stessa sera, giovedì 14 dicembre, ma al Gran Teatro Geox sarà la volta dell’Harlem Gospel Choir! L’Harlem Gospel Choir è uno dei più famosi cori gospel al mondo ed il primo coro gospel d’America. In questo nuovo tour renderanno omaggio alla stella della musica Whitney Houston in occasione dei 60 anni della sua carriera.

Venerdì 15 dicembre torna a Padova, sul palco del Gran Teatro Geox, uno dei cantautori italiani contemporanei più amati: Max Gazzè. Dopo aver fatto cantare e ballare oltre 9mila persone in Piazza Insurrezione lo scorso Capodanno, arriverà nuovamente nella Città del Santo all’interno di un tour che segna il suo ritorno discografico e live, con un progetto a tutto tondo che lo vedrà esibirsi anche sui palchi dei grandi teatri internazionali.

Doppio show al Gran Teatro Geox sabato 16 dicembre (alle 15 e replica alle 18) con la star dei più piccoli Carolina in “Un Natale favoloso…a teatro”. All’allarme di un S.O.S. per un piccolo imprevisto da codice rosso che mette a rischio la consegna dei regali a tutti i bambini del mondo, Carolina e i suoi compagni d’avventura si attiveranno per salvare il giorno più bello dell’anno. Insieme a lei, il buffo elfo Pymbor, il re delle marachelle Bèlmir e gli altri strampalati protagonisti della storia danzeranno, canteranno e coinvolgeranno i piccoli spettatori in sala in una divertente caccia al tesoro in attesa dell’arrivo di Babbo Natale e della sua fedele renna dal naso rosso, Rudolph. Riusciranno a salvare il Natale 2023?

Giovedì 21 dicembre arriva al Gran Teatro Geox il Summertime Choir! Nato nel 1991, ha realizzato per 29 anni concerti gospel in tutta Europa. Da diversi anni organizza a Padova il più grande evento gospel europeo per raccogliere fondi per attività benefiche. Sono previsti ospiti nazionali e internazionali che arricchiranno il già ricchissimo carnet di giovani talenti del coro gospel più famoso d’Italia in uno spettacolo musicale dinamico, energico e travolgente a sostegno delle attività di Medici con l’Africa Cuamm.

Venerdì 22 dicembre tocca ad un grande classico del balletto per entrare al meglio nel clima natalizio: Lo Schiaccianoci! L’Opera Nazionale Rumena di Iași (ONRI), una delle compagnie di balletto più prestigiose e longeve al mondo, è pronta a stupire il pubblico con una straordinaria rappresentazione di “Lo Schiaccianoci”, un balletto celebre in due atti, che narra la magica avventura di Clara, una giovane che riceve uno schiaccianoci come regalo e sperimenta un viaggio incantato nel Regno dei Dolci durante la notte di Natale.

L’antivigilia di Natale, sabato 23 dicembre, sarà una serata speciale: sul palco Giorgio Panariello e Marco Masini, due amici che non hanno assolutamente niente in comune se non uno sguardo attento sulla vita con due modi diversi di raccontarla. Il celebre cantante e l’amatissimo comico si incontrano e si scontrano in una sfida fra battute e canzoni! Uno spettacolo insolito ma sicuramente da non perdere!

Gran Teatro Morato di Brescia:

Il Gran Teatro Morato di Brescia sarà anch’esso animato da spettacoli imperdibili. Francesco Cicchella torna il 2 dicembre con il suo “Bis!”, garantendo una serata di risate e divertimento per tutta la famiglia.

Il 10 dicembre, il musical “The Christmas Show” trasporterà grandi e piccini nella magica atmosfera natalizia. Un viaggio attraverso la magia del Natale con 40 artisti, 165 costumi e una colonna sonora di 100 minuti che include classici natalizi e brani inediti.

Il 15 dicembre, il ritorno degli irriverenti Elio e le Storie Tese promette di scuotere il Gran Teatro Morato con il loro spettacolo “Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo”.

Lo Schiaccianoci, il classico balletto che incanta tutte le età, sarà in scena il 16 dicembre, portando la magia del Natale in una favolosa interpretazione del Russian Classical Ballet.

La voce potente dell’Harlem Gospel Choir risuonerà il 19 dicembre con un tributo emozionante a Whitney Houston, celebrando 60 anni della sua carriera.

Cosa fare a Capodanno?

Non poteva mancare, per chiudere al meglio questo 2023, il tradizionale show di Capodanno con il meglio della comicità al Gran Teatro Geox: il 31 dicembre (con replica l’1 gennaio) sul palco questa volta tocca all’esilarante trio Marco e Pippo! Per la prima volta i tre comici padovani festeggeranno il Capodanno nella loro città, in quello stesso teatro in cui l’anno scorso hanno collezionato 4 sold-out per un totale di 10.000 spettatori. Lo show sarà una grande festa che, a partire dalle 22:30 e rigorosamente con brindisi di mezzanotte (con prosecco, panettone e pandoro per tutti), traghetterà il pubblico nel nuovo anno a ritmo di risate, giochi di parole, spensieratezza e allegria, quasi come l’augurio per un nuovo anno ricco di gioia.

Mentre il 2023 si avvicina alla sua fine, Zed! continua ad illuminare con una programmazione variegata le sue splendide venue, abbracciando la musica, la comicità e lo spirito natalizio.

Per ulteriori dettagli sugli spettacoli e per l’acquisto dei biglietti, visita www.zedlive.com/eventi.

