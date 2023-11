Calendari dell’Avvento donati ai bambini del reparto di oncoematologia pediatrica

Mentre il coro Moviechorus riempiva l’atrio con le note delle canzoni di Natale, i bambini ospiti del reparto hanno scoperto una dolce sorpresa: un calendario dell’Avvento con cioccolatini, pensato appositamente per loro. L’obiettivo di questa iniziativa è quello di regalare un sorriso e un momento di dolcezza ai bambini ricoverati nella Clinica di Oncoematologia Pediatria dell’Ospedale di Padova. Lo stesso gesto si ripeterà nei reparti di Pediatria di Cittadella e di Camposampiero.

Alla cerimonia di consegna dei calendari erano presenti Vincenzo Gottardo, Vicepresidente della Provincia di Padova, Tiziano Martello, dirigente medico della Direzione Generale Azienda Ospedaliera, e Alessandra Biffi, direttrice della Clinica Oncoematologica Pediatrica dell’Ospedale di Padova. I calendari dell’Avvento, contenenti deliziosi dolci da gustare ogni giorno dal 1° dicembre fino alla Vigilia, sono stati donati da Alì supermercati.

“È ormai una tradizione per noi portare un pensiero ai bambini ricoverati prima delle Festività Natalizie“, ha spiegato Vincenzo Gottardo. “In questa occasione, la Provincia di Padova conferma ogni anno la sua vicinanza ai bambini che, purtroppo, dovranno trascorrere questo periodo con un po’ di sofferenza. La donazione di oggi vuole essere una testimonianza di solidarietà e generosità, ma soprattutto desidera portare serenità ai bambini che trascorreranno il Natale in reparto, perché il Natale non conosce confini. I medici che lavorano qui ci insegnano che il tempo è un aspetto importante: è come un contenitore da riempire, e noi vogliamo contribuire a scandire questo tempo d’attesa con i doni del calendario dell’Avvento, nella speranza che questi bambini possano trovare serenità e giorni sempre più belli nel futuro. Ringrazio anche Alì per la sua generosità“.

“La collaborazione tra la pediatria, la Provincia di Padova e Alì è diventata un appuntamento consolidato che segna l’inizio delle festività natalizie“, dichiara Marco Canella, Direttore Finanziario di Alì S.p.A. “Teniamo molto a dimostrare la nostra vicinanza a tutti i piccoli ospiti della pediatria e oncoematologia di Padova, delle cure palliative e della Pediatria di Cittadella e di Camposampiero, attraverso un piccolo gesto che possa accompagnarli nell’atmosfera magica del Natale“.

Alessandra Biffi ha commentato: “È un dono speciale che porta davvero il Natale e l’inizio delle Festività nel nostro reparto; un appuntamento che rinnova la nostra collaborazione con la Provincia, il coro Moviechorus, le canzoni e la vicinanza di tutti i nostri pazienti, e per questo siamo molto grati. Il nostro reparto conta 26 letti di degenza e sezione trapianti, che sono sempre occupati quasi totalmente, un day hospital che accoglie ogni giorno 350 pazienti e un totale di 1700 pazienti all’anno. Siamo una struttura complessa e di grande importanza, in cui vediamo aumentare le prospettive di cura dei nostri bambini grazie alla ricerca e ai nuovi farmaci“.

“Ogni anno arriva il Natale, una magia per i bambini. Credo che sia importante anche questo piccolo momento, in cui i bambini riescono a ritornare probabilmente alla normalità, alla serenità, per quel poco che è possibile. È un momento fondamentale in cui possono rivivere il clima di festa, anche in compagnia dei loro cari, nonostante le difficoltà e le sofferenze“, ha aggiunto Tiziano Martello.

(Provincia di Padova)