Concerto di Natale 2023

In attesa del nuovo anno, l’OPV-Orchestra di Padova e del Veneto propone alla cittadinanza il tradizionale Concerto di Natale.

Sulle note di alcune pagine di Bach, Händel, Schnittke, Haydn​, l’altare della Basilica del Santo vedrà protagonisti il controtenore Antonio Giovannini in qualità di solista, mentre l’Orchestra di Padova e del Veneto sarà diretta da Filippo Maria Bressan.

Il Concerto di Natale, realizzato con la collaborazione straordinaria del Comune di Padova, come di consueto sarà donato da OPV alla città.

OPV-Orchestra di Padova e del Veneto

Filippo Maria Bressan, Direttore

Antonio Giovannini, Controtenore

Con il sostegno di Provincia di Padova, Comune di Padova, Regione del Veneto e Ministero della Cultura

Informazioni

Ingresso su invito

Gli inviti gratuiti saranno in distribuzione da lunedì 4 dicembre 2023 per gli abbonati alla 58ª Stagione concertistica, e da mercoledì 6 dicembre 2023 per tutti gli interessati presso il Ticket Office OPV in via Breda 17, Padova (ore 10-13 e 15-17).

Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto

T 049 656848-656626

E [email protected]

www.opvorchestra.it

