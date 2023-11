Dal 6 dicembre 2023 al 28 gennaio 2024 presso le vetrine della Galleria Samonà in via Roma 57, sarà visibile la mostra Animacromia. Personale di Paola Bettello.

Per Paola Bettello, il colore è molto più di un semplice elemento estetico. Le influenze benefiche che il colore esercita sulle sue opere diventano portavoce delle emozioni e delle sensazioni che desidera trasmettere. Ogni tonalità, ogni sfumatura è scelta con cura per creare un’armonia visiva che risvegli nell’osservatore un vasto spettro di sentimenti.

Ciascuna tela esprime un linguaggio visivo complesso e affascinante, che invita il fruitore a riflettere e a entrare in connessione con il proprio mondo interiore. Le opere di Paola Bettello rappresentano una testimonianza vivida della sua passione e del suo impegno nel comunicare attraverso l’arte (Loredana Trestin, curatrice).

PAOLA BETTELLO nasce a Treviso dove risiede e lavore. Ha iniziato circa 22 anni fa a dipingere su tavole in legno con gesso e cemento e attraverso ricerca e sperimentazione è giunta alla tela con acrilici, pigmenti e resine. La scelta dell’acrilico enfatizza ulteriormente i risultati pittorici sulla tela e il colore mi aiuta ad esprimere le emozioni e i ricordi.

Ha esposto in musei e gallerie italiane tra cui Vercelli, Milano e Genova, Venezia oltre che Treviso e partecipato con alcune opere a programmi televisivi su Canale Italia e SKI Arte. Ha partecipato alla XIII Florence Biennale che si è tenuta ad ottobre 2021. Ultimamente nel contest internazionale di Teelent – XIII Florence Biennale (440 proposte provenienti da 44 Paesi) si classificata 2° con l’opera ”Femme”, unica italiana sul podio.

Mostra promossa da Divulgarti e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova.

ATTENZIONE – La mostra è visitabile esclusivamente dall’esterno, grazie ad una apposita illuminazione.

