Bagnaia si conferma campione del mondo MotoGp

VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) è campione del mondo MotoGp per il secondo anno consecutivo. Decisiva la caduta durante il Gp di Valencia, l’ultimo dell’anno, di Jorge Martin (Ducati Prima Pramac) a 22 giri dal termine. Lo spagnolo, l’unico a poter ancora contendere il titolo a Bagnaia, avanti 14 punti, è stato vittima di un contatto con Marquez che ha provocato la caduta di entrambi i piloti e ha costretto Martin al ritiro. Bagnaia ha anche vinto il Gran Premio, settimo successo in una gara lunga, davanti a Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) e Johann Zarco. Quarto posto per Brad Binder (Ktm), quindi, quinto Raul Fernandez (Aprilia RNF). Completano la

top ten, nell’ordine, Alex Marquez (Ducati Gresini), Franco Morbidelli (Yamaha), Aleix Espargaro (Aprilia), Luca Marini (Ducati Team Mooney), Maverick Vinales (Aprilia). Sono caduti anche Miller, Bastianini, Rins, Augusto Fernandez, Marco Bezzecchi.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).