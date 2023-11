Allianz Milano – Pallavolo Padova: 3-0

La formazione di coach Cuttini ha affrontato questa sera, all’Allianz Cloud di Milano, per la 7° giornata di andata di Campionato, Allianz Milano, in una sfida che si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa (3-0).

Coach Jacopo Cuttini: “Dopo il primo set, a noi non favorevole e che ci ha visto in difficoltà, siamo stati bravi a ripartire. Nel primo e nel terzo set non siamo riusciti a contrastare la loro forza, che sapevamo esserci, sapevamo che avevano questa valenza importante sul cambio palla e una bravura nel leggere le situazioni e ad agire di conseguenza. Nel secondo parziale i ragazzi sono ripartiti, lo abbiamo giocato sempre in sofferenza, però, punto a punto. Abbiamo avuto inoltre il break, grazie ad alcune battute guidate molto bene. Durante il terzo set Milano è ripartita macinando molto bene il gioco, ci ha rimesso in difficoltà, a partire dalla loro battuta, e non siamo riusciti a stargli dietro”.

Federico Crosato: “Sicuramente è stata una partita complessa. Milano è una squadra molto forte, e questo lo sapevamo. Il primo set per noi è stato molto difficile, e ha rappresentato una partenza un po’ lenta. Avremmo potuto e dovuto partire un po’ più aggressivi. Nel secondo parziale siamo riusciti a riprenderci, a macinare gioco, a giocare come sappiamo fare, ma non è stato sufficiente per portare a casa un buon risultato”.

Il match

Per la sfida con Allianz Milano, i bianconeri si sono presentati in campo con Gardini, Truocchio, Gabi Garcia, Cardenas, Crosato, Falaschi, Zenger (L). Gabi Garcia il miglior realizzatore con 12 punti (38% attacco) per Padova, mentre per Milano Reggers con 13 punti (45% attacco).

Durante la prima parte del parziale, dopo un breve andamento punto a punto (1-2, ace di Truocchio), la formazione di coach Piazza si pone in vantaggio e doppia i bianconeri (8-4), ma Gardini la mette a terra e Padova tenta di accorciare (8-5). Al 10-6 punto in attacco di Paolo Porro e i biancorossi iniziano ad allungare sui patavini. Nella fase centrale del set, al 13-8, si assiste al muro vincente di Cardenas, seguito da un ulteriore muro bianconero (13-9), grazie ai quali la squadra di coach Cuttini si porta a meno 4 e accorcia sui padroni di casa. Nei momenti immediatamente seguenti, Milano torna nuovamente ad allungare, nonostante i tentativi bianconeri di invertire l’andamento (17-12, ace di Cardenas). Verso la fine del set i biancorossi non danno tregua ai padovani (al 20-14, grande murata di Gardini). Il set si chiude, dopo l’ace di Dirlic (24-16), su out di Truocchio a 25-17.

Il secondo set vede un inizio in cui, dopo una primo momento dove Padova riesce a porsi in vantaggio, i biancorossi accorciano, giungendo al pareggio (4-4, Piano a segno dal centro). Dopo una breve fase durante la quale si ripropone un andamento punto a punto, i muri dei padroni di casa sembrano chiudere gli attacchi dei patavini. Nella fase centrale del set la squadra di coach Piazza inizia ad allungare sulla formazione bianconera (12-8) e coach Cuttini chiama il time out. Padova, però, cerca di invertire il trend visto fino a questo punto del parziale e si porta a meno 1 (15-14, accorcia Desmet). Inizia un fase in cui i padovani si dimostrano maggiormente in palla: al 15-15, punto di Gabi Garcia, mentre al 16-16, pallonetto vincente di Gardini. Verso la fine del set i padroni di casa tornano, nuovamente, ad allungare sui padovani, ma la murata di Desmet permette di accorciare (21-20), per poi giungere al pareggio (21-21), su ulteriore punto di Desmet. Break di Padova al 21-23, su ace di Gabi Garcia, e coach Piazza chiama il time out. Gli ultimi minuti del secondo set vedono un emozionante scambio di battute, che si conclude con l’out di Gabi Garcia, e Milano porta a casa il parziale (26-24).

Nel corso della parte iniziale del terzo parziale i biancorossi si pongono, fin da subito, in vantaggio (5-3), non dando tregua alla formazione di coach Cuttini, che si dimostra particolarmente fallosa. All’11-7 punto di Gardini e al 12-8 muro vincente bianconero: Padova si porta a meno 4. Nella fase centrale del set Milano mantiene il vantaggio acquisto e coach Cuttini decide di chiamare il time out (18-12). Al 19-13 c’è il muro vincente patavino, con cui i bianconeri tentano di bloccare i padroni di casa, particolarmente in palla. Verso la fine del terzo parziale la squadra di coach Piazza sembra in un trend inarrestabile (21-14), di fronte al quale i padovani non riescono ad accorciare. Al 23-19 si assiste al block out vincente di Desmet. Il set si chiude 25-19 e Allianz Milano vince il match.

Il tabellino

Allianz Milano – Pallavolo Padova: 3-0 (25-17, 26-24, 25-19)

Allianz Milano: Kaziyski 7, Piano 5, Porro 5, Ishikawa 2, Loser 8, Reggers 13, Catania (L); Zonta, Vitelli 2, Dirlic 1, Mergarejo 10. Non entrati: Innocenzi, Colombo (L). All. Piazza.

Pallavolo Padova: Gardini 10, Truocchio 1, Gabi Garcia 12, Cardenas 2, Crosato 7, Falaschi, Zenger (L); Zoppellari, Guzzo 1, Desmet 9, Porro 3, Fusaro. Non entrati: Taniguchi, Beccaro (L). All. Cuttini.

Arbitri: Goitre – Brunelli.

Durata: 26’, 30’, 28’. Totale: 1h24’

Note. Servizio: Milano errori 10, ace 6, Padova errori 15, ace 6. Muro: Milano 10, Padova 7. Errori punto: Milano 15, Padova 23. Ricezione: Milano 40% (26% prf), Padova 45% (23% prf). Attacco: Milano 53%, Padova 42%.

MVP: Loser Agustin (Allianz Milano)

Prossimi impegni dei bianconeri

8° Giornata – Domenica 03/12/2023 ore 18.00 – Kioene Arena – Pallavolo Padova VS Farmitalia Catania. Biglietti disponibili nella sezione biglietteria del nostro sito al link https://www.pallavolopadova.com/biglietti/ (diretta volleyballworld.tv).

10° Giornata – Domenica 17/12/2023 ore 18.00 – OpiquadArena di Monza – Mint Vero Volley Monza VS Pallavolo Padova (diretta volleyballworld.tv).

11° Giornata – Martedì 26/12/2023 ore 18.00 – Kioene Arena – Pallavolo Padova VS Itas Trentino (diretta volleyballworld.tv). Biglietti disponibili nella sezione biglietteria del nostro sito dal 4 dicembre.

