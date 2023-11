ZED LIVE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Questa tragica vicenda, per una serie di motivi, sembra infatti aver risvegliato le coscienze e spezzato unagenerale assuefazione alla violenza. Ci ha fatto ricordare che dietro quella fredda conta delle vittime di femminicidio – 106 in Italia solo dall’inizio del 2023 – verso cui in tanti avevano sviluppato quasi un senso di abitudine, ci sono dei volti, delle vite spezzate, delle famiglie affrante. Ci ha fatto ricordare che c’è ancora un enorme lavoro da fare – insieme, uomini e donne – per sradicare un vero sistema di disuglianza e violenza nei confronti di quest’ultime, di cui il femminicidio è solo la terribile punta dell’iceberg.

Anche Zed Live, tra le aziende leader in Italia nel mondo dell’intrattenimento e degli spettacoli dal vivo, vuole unirsi a questo fondamentale impegno collettivo. E lo sta facendo con una campagna di sensibilizzazione, che è partita ieri e sarà portata avanti in occasione di ogni show programmato in tutte le sue strutture di Padova e Brescia. Tutto il personale di Gran Teatro Geox e Kioene Arena (Padova) e Gran Teatro Morato (Brescia) indosserà infatti una t-shirt rosa con un potente e ormai celebre passaggio di una poesia di Cristina Torres Càceres, “Se domani non torno, voglio essere l’ultima”, che verrà al tempo stesso trasmesso anche in tutti gli schermi presenti nelle venues.

«I fatti purtroppo si commentano da soli, e da soli dovrebbero spingerci tutti ad un impegno per cambiare le cose» commenta Valeria Arzenton, socia fondatrice di Zed Live. «Giulia era parte di questo tessuto sociale, poteva essere una qualsiasi persona tra di noi e tra il nostro pubblico. Per questo abbiamo sentito più forte che mai l’appello a mobilitarci per lei e per tutte le vittime di femminicidio e di violenza. L’iniziativa andrà avanti almeno fino alla fine dell’anno in tutti gli spettacoli programmati, il che permetterà di far arrivare il messaggio a decine di migliaia di persone», conclude Arzenton.

Oggi 25 novembre, Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la campagna proseguirà a Padova in occasione dei concerti di Tommaso Paradiso alla Kioene Arena e di Emis Killa al Gran Teatro Geox e a Brescia in occasione del live di Massimo Ranieri al Gran Teatro Morato.

