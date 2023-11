ETHARA: LA STORIA IN CIFRE – UN’ANTEPRIMA DIETRO LE QUINTE AL CIRCUITO DI YAS MARINA, ALLA VIGILIA DEL GRAN PREMIO 2023 DI ABU DHABI

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti, 24 novembre 2023 /PRNewswire/ — A ridosso della finale di stagione della 15a edizione del Gran Premio di Abu Dhabi il circuito di Yas Marina è in piena attività, mentre il rinomato appuntamento mondiale con la Formula 1 si prepara ad accogliere oltre centomila appassionati di motorsport nel corso della quattro giorni di eventi.

A celebrare la fine del calendario 2023 saranno presenti centinaia di dirigenti dei 10 team, insieme a 5 VIP della musica, celebrità, media internazionali e, naturalmente, i migliori piloti mondiali.

Per garantire che il circuito si presenti al meglio alle decine di migliaia di appassionati, e a una platea televisiva mondiale stimata in oltre 100 milioni di spettatori, un team dedicato di specialisti delle pulizie e della manutenzione, imbianchini, giardinieri e tecnici esperti ha lavorato incessantemente ad abbellire la pista da 5,28km, le tribune, gli spazi destinati ai fan e all’ospitalità e le zone a verde.

Prima che inizi il fine settimana lungo quattro giorni, quest’anno organizzato sull’isola di Yas ad Abu Dhabi, una squadra di addetti alle pulizie dovrà assolvere all’importante compito di rimuovere la polvere dalle tribune, sia da quelle già esistenti che da quelle nuove, davvero spettacolari. Con le idropulitrici in dotazione, l’équipe inizierà dalle 228 tettoie del circuito per seguire un mastodontico programma di pulizie ininterrotte, della durata di ben 6.920 ore, per approntare gli spazi immacolati e accogliere gli spettatori.

Il sistema di illuminazione a LED del circuito, un impianto all’avanguardia installato quest’anno, ha tenuto impegnati gli specialisti e non solo vanterà una maggior efficienza pari al 34% , ma ridurrà del 24% anche il consumo elettrico annuale, oltre a tagliare del 30% le emissioni annuali di carbonio in tutte le operazioni nel circuito di Yas Marina.

Gli 88,4 acri delle aree a verde del circuito di Yas Marina sono stati oggetto di particolari attenzioni e cure, con i giardinieri che hanno potato e piantumato 2,52 acri di fiori stagionali e petunie, oltre 1.750 diverse varietà di alberi da foglia, 886 tipi di palme e 529 piante in vaso, per un tocco di colore naturale accompagnato dal magnifico aroma profumato dei fiori della location.

Nella corsia dei box e nei paddock, i team di esperti delle gare automobilistiche e di specialisti della logistica gestiscono l’arrivo di tutto il necessario per la gara del Campionato mondiale di Formula 1, le corse di Formula 2 e le sessioni della stagione F4UAE fuori campionato.

Équipe altamente specializzate di tecnici ed esperti della sicurezza ispezioneranno ogni centimetro del circuito, nel quadro di procedure intensive volte a garantire la sicurezza di piloti, team e spettatori che assistono alle attività di F1®.

Una volta esaurito l’enorme elenco delle cose da fare, un passo alla volta, è giunto il momento dell’arrivo ad Abu Dhabi dei 26 team delle corse di F1, F2 e F4 negli EAU. I team addetti alla logistica del circuito hanno pianificato e lavorato a ciclo continuo per predisporre 227 camere dotate di oltre 3.000 mobili, complementi d’arredo o dispositivi, per ispezionare 65 carrelli elevatori e programmare più di 200 carte d’accesso in previsione dell’arrivo dei team dalla penultima gara della stagione, che si è svolta a Las Vegas.

Dopo 23 corse, la finale della stagione 2023 di F1® promette agli appassionati un’altra esperienza incredibile in tutta l’isola di Yas e ad Abu Dhabi.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2284933/Fans_Pitlane.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2284934/Final_Touches.jpg

