Salini (Webuild): “Assumeremo 7000 persone in Sicilia, grande attenzione a sicurezza”

Catania , 23 nov. – “In Italia stiamo assumendo diecimila persone nei prossimi tre anni e ne assumeremo settemila in Sicilia. Stiamo facendo queste scuole perché ci serve che la gente sia formata non solo con la competenza tecnica ma anche sulla sicurezza del lavoro. Stiamo investendo molto sulla sicurezza del lavoro. E’ un fatto importantissimo che tutti i giorni dopo aver lavorato si possa tornare a casa nelle stesse condizioni in cui si è entrati. In questo l’azienda sta investendo molto per dare queste possibilità ai ragazzi”. Così l’Ad di Webuild Spa Pietro Salini ai giornalisti a Belpasso, nel catanese a margine dell’avvio da parte di Webuild Spa della fabbrica dei conci Roboplant, evento al quale hanno preso parte anche il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e il presidente di Rete ferroviaria italiana Dario Lo Bosco.

“E’ una bellissima occasione per tutti, per l’Italia, per la regione di far ripartire il lavoro. Io penso che al centro dobbiamo mettere il lavoro ed il futuro dei nostri ragazzi. Come genitore e come capo di un’azienda io penso non ci sia nulla di più bello di vedere dei ragazzi che hanno un futuro, che credono in quello che fanno e possono costruire una famiglia. Fare gli investimenti in questa regione a lungo negletta è un fatto importantissimo che non si può non cogliere in tutte le sue sfumature”.

“Non basta fare delle ferrovie – ha aggiunto Salini – ma bisogna trasformarle in realtà operativa per le famiglie e le persone del posto per fa sì che vi sia creazione di futuro. Da questo, le scuole, i nostri stabilimenti ed il nostro impegno in questa regione”.

