Posto occupato è un gesto concreto dedicato a tutte le donne vittime di violenza. Ciascuna di quelle donne, prima che un marito, un ex, un amante, uno sconosciuto decidesse di porre fine alla sua vita, occupava un posto a teatro, sul tram, a scuola, in metropolitana, nella società. Questo posto vogliamo riservarlo a loro, affinché la quotidianità non lo sommerga.

Posto occupato è una campagna di sensibilizzazione sociale, virale e gratuita contro la violenza sulle donne. Contro tutte le violenze di genere, 365 giorni l’anno.

Il femminicidio è solo l’ultimo atto della violenza sulle donne che inizia molto prima e che può essere fisica, psicologica, economica e sessuale.

In Italia 6 milioni 788 mila donna tra i 16 e i 70 anni hanno subito una qualche forma di violenza fisica o sessuale.

Una su tre.

Mai più sola

800 81 46 81

https://postoccupato.org/

Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)