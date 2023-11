Musikè: il gran finale della dodicesima edizione

Mercoledì 29 novembre alle ore 21.00 il Teatro Verdi di Padova ospiterà l’evento conclusivo della dodicesima edizione di Musikè, la rassegna di musica, teatro, danza promossa e organizzata dalla Fondazione Cariparo. L’evento sarà preceduto, alle ore 19.00 presso la Sala Conferenze di Palazzo del Monte di Pietà, da un incontro di presentazione tenuto da Marialuisa Lula Abicca.

Dopo Fabrizio Bentivoglio, Federico Maria Sardelli, Annagaia Marchioro, Alessio Vassallo, Danilo Rossi, Antonella Attili, Giorgio Colangeli, Sara D’Amario, Sarah McKenzie, Tommaso Ragno, il Nuovo Balletto di Toscana, Nurie Chung con i Solisti Filarmonici Italiani che Musikè ha portato a Padova e a Rovigo da aprile a novembre, gran finale per la rassegna di musica, teatro, danza promossa e organizzata dalla Fondazione Cariparo.

Mercoledì 29 novembre alle ore 21.00 al Teatro Verdi di Padova, per l’ultimo appuntamento della dodicesima edizione, Musikè ospiterà infatti l’unica data italiana della National Dance Company Wales, la compagnia nazionale di danza del Galles.

La compagnia – fondata nel 1983 da Roy Campbell-Moore e Ann Sholem e attualmente diretta da Matthew Robinson – nel corso degli anni, grazie alla collaborazione con i coreografi più richiesti della scena europea, ha proposto lavori sempre più ambiziosi e coinvolgenti. Proprio come Pulse, nuovo double bill del 2023 – composto da Waltz dell’acclamato coreografo catalano Marcos Morau e da Say Something del duo Sarah Golding & Yukiko Masui – in scena per l’atto conclusivo di questa edizione di Musikè.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti.

Prenota il tuo posto

L’incontro di presentazione

Per consentire al pubblico di entrare nello straordinario universo della National Dance Company Wales e dello spettacolo in programma al Teatro Verdi, alle 19.00 avrà luogo una presentazione tenuta da Marialuisa Lula Abicca presso la Sala Conferenze di Palazzo del Monte di Pietà a Padova (Via Arco Valaresso).

Ballerina pluripremiata, Lula Abicca si occupa da anni anche di critica, collaborando con le più importanti testate italiane di settore: Four Magazine, Danza Effebi e, dal 2021, Sipario. All’attività divulgativa affianca quella di giurata in prestigiosi concorsi nazionali e internazionali, tra cui l’Italian Dance Award e il Concorso internazionale “Piero della Francesca” al Teatro Petrarca di Arezzo. Dal 2021 fa parte della commissione del Premio “Città di Foligno”, assegnato ogni anno a personalità eccellenti della danza nell’ambito del Foligno Danza Festival diretto da Alessandro Rende.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

(Fondazione Cariparo)