“LA VITA DELLE DONNE E’ UN VALORE. DIFENDIAMOLA INSIEME!”

La campagna di Terziario Donna di Confcommercio con Patrizio Bertin tra i testimonial.

Intanto nei negozi compare il cartello dell’Ascom per “Giulia e per tutte le altre. Basta violenza sulle donne!”

C’è anche il presidente di Confcommercio Ascom Padova, Patrizio Bertin, tra i 184 testimonial che “ci hanno messo la faccia” per sostenere l’impegno di Terziario Donna Confcommercio che partecipa, per il terzo anno, alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebra domani, sabato 25 novembre.

Terziario donna, dunque, si schiera contro la violenza di genere e lo fa coinvolgendo non solo le imprenditrici, ma anche la componente maschile del sistema Confcommercio che attraverso lo slogan “La vita delle donne è un valore. Difendiamola, insieme!” intende ribadire l’impegno della confederazione nella battaglia contro la violenza.

Una battaglia che, in queste settimane, ha dovuto pagare un tributo di sangue con la morte violenta di Giulia Cecchettin alla quale l’Ascom, attraverso un cartello inviato agli associati, ha voluto tributare un sentito omaggio che, in queste ore, sta manifestandosi concretamente nell’affissione, in numerosi negozi della città e della provincia, del cartello in segno di condivisione.

PADOVA 24 NOVEMBRE 2023

(Ascom Padova)