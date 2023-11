5 anni di Alexa in Italia, oltre 28 miliardi di interazioni

MILANO (ITALPRESS) – Ventotto miliardi di interazioni rivolte ad Alexa dal suo arrivo in Italia nel 2018 ad oggi. Solo negli ultimi 12 mesi, sono state oltre 11 miliardi. Sono alcune delle cifre che raccontano i primi 5 anni italiani dell’assistente vocale di Amazon.

“Siamo entusiasti del successo che Alexa ha riscontrato in Italia in soli 5 anni. In breve tempo, infatti, è entrata nelle case e nel cuore dei clienti in Italia. A dimostrarlo anche la presenza di Alexa, per il secondo anno consecutivo, nella classifica dei 10 Best Product Brand della ricerca Best Brands, condotta da Serviceplan Group e Gfk sulle marche”, ha dichiarato Giacomo Costantini, Business Development Manager di Amazon Alexa. “In questi anni, abbiamo continuato ad arricchire la gamma di dispositivi con integrazione Alexa per rispondere a tutte le esigenze dei nostri clienti e per offrire modi sempre nuovi di interagire con il nostro assistente vocale, rendendo così le giornate più semplici, organizzate e divertenti”, ha aggiunto.

“News, informazioni e curiosità, smart home, musica, intrattenimento e funzionalità personalizzate: la grande popolarità di Alexa sta nella sua capacità di semplificare e supportare gli utenti in ogni momento della loro giornata, a casa o in viaggio, coinvolgendo tutti i 5 sensi”.

Solo quest’anno, sono state oltre 45 milioni le interazioni generate da parte degli utenti per tenersi aggiornati sulle ultime notizie e oltre 192 milioni quelle per conoscere il meteo. Il 23% delle interazioni degli ultimi 12 mesi sono state generate sui device Echo Show dotati di schermo e con Fire TV, con un totale di 300 milioni di interazioni per vedere film, serie TV e video effettuate in Italia.

Ci sono poi tante domande e curiosità che hanno trovato risposta grazie alla competenza di Alexa, come ad esempio “Alexa, qual è il nome più diffuso in Italia?”, oppure “Alexa, qual è la parola più usata al mondo?” e ancora “Alexa, qual è la lingua più vecchia in Europa?”, solo per citarne alcune tra le più singolari e gettonate.

Integrandosi con migliaia di dispositivi compatibili per la Casa Intelligente, Alexa permette di gestire e controllare telecamere, luci, termostati e molto altro. In Italia negli ultimi 12 mesi queste funzioni hanno generato 2,5 miliardi di interazioni relative alla Casa Intelligente, di cui 635 milioni proprio per controllare luci, termostati e prese intelligenti.

Alexa viene chiamata in causa anche in cucina. Sono circa 15 milioni le ricette che gli utenti le hanno chiesto quest’anno: dalle preparazioni locali, simbolo dell’italianità nel mondo, come gli spaghetti alla carbonara e il risotto allo zafferano, ai piatti tipici di culture lontane, come il riso alla cantonese o le tortillas di farina. Tra le più richieste dagli utenti quest’anno anche la pasta alla sorrentina, il pollo alle mandorle e il tiramisù.

Sul fronte dell’intrattenimento audio, le ore di musica in streaming riprodotte tramite Alexa nell’arco di questi 5 anni ammontano a oltre 1.3 miliardi. La top 5 delle canzoni più richieste ad Alexa nel 2023 è composta da: Supereroi di Mr. Rain, Due Vite di Marco Mengoni, Mon Amour di Annalisa, Cenere di Lazza e Italodisco del gruppo musicale The Kolors.

La possibilità di personalizzare la propria esperienza con Alexa è uno degli aspetti più apprezzati. Con Alexa gli utenti possono organizzare e gestire la quotidianità in base alle proprie esigenze. Per esempio, impostando delle routine per ripetere con regolarità determinate azioni senza doverle richiedere ogni volta, come “Alexa, buongiorno” per accendere le luci, la macchina del caffè e ascoltare le principali notizie al mattino. Negli ultimi 12 mesi, i clienti in Italia hanno eseguito tramite routine oltre 1,3 miliardi di azioni.

Un altro modo per personalizzare e semplificare la vita di tutti i giorni è impostare timer tramite Alexa, gestire sveglie e promemoria: negli ultimi 12 mesi, gli utenti ne hanno impostati oltre 1,4 miliardi. Inoltre, con Alexa è possibile anche creare delle liste, come quella della spesa o delle cose da fare, ed eliminare o aggiungere elementi al loro interno semplicemente attraverso la voce. Gli italiani ne hanno create ben 54 milioni nel 2023.

Infine, Alexa consente di svolgere chiamate e videochiamate. Le interazioni relative alle chiamate degli ultimi 12 mesi ammontano a 24 milioni. Chissà che non sia proprio per questa funzionalità che gli utenti hanno detto “Alexa, ti voglio bene oltre 8 milioni di volte quest’anno”, sottolinea Amazon.

– Foto ufficio stampa Amazon –

(ITALPRESS).