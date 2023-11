Leclerc “Stagione deludente, che lotta con Mercedes”

YAS MARINA (ABU DHABI) (ITALPRESS) – “Con la Mercedes sarà una lotta all’ultimo colpo, in cui saremo molto vicini e i piccoli particolari faranno la differenza”. Queste le parole di Charles Leclerc, numero 16 della Ferrari intervenuto nel corso della conferenza stampa piloti alla vigilia del weekend di Yas Marina per il Gran Premio di Abu Dhabi. “La battaglia con Mercedes sarà serrata – ha esordito il monegasco -. Noi arriviamo con uno slancio positivo, con delle ultime buone gare, anche se la Mercedes storicamente è sempre andata bene ad Abu Dhabi. Saremo molto vicini e tutto dipenderà dai piccoli dettagli, da chi riuscirà ad ottimizzare l’assetto a disposizione delle rispettive macchine. Sia a Las Vegas che in Brasile il nostro passo è stato molto positivo, così come l’inerzia con la quale arriviamo a questo appuntamento. Dovremo comunque fare la nostra parte per superare la Mercedes. Bilanci? Nel complesso è stata una stagione deludente – ha ammesso Leclerc -. Dopo l’annata scorsa pensavamo di poter lottare per il titolo, ma già dalla prima gara ci siamo accorti che non sarebbe stato così. Tuttavia siamo cresciuti molto nel corso dell’anno e questo mi dà molta fiducia in vista del futuro, anche se il gap da recuperare con la Red Bull è ancora molto ampio”.

(ITALPRESS).