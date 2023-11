Lavoro e disabilità. Nuove prospettive per le imprese

Chi sono i lavoratori che la legge definisce come “categorie protette” e in generale cosa si intende per disabilità ?

Che opportunità possono esserci per un datore di lavoro nell’accogliere nella propria impresa un soggetto lavoratore che ha una situazione specifica di disabilità?

Di questo e altro si parlerà al prossimo webinar di sistema per le imprese di Confartigianato promosso su piattaforma Zoom venerdi primo dicembre alle ore 11.30.

Relatrice dell’incontro sarà Claudia Frizzarin, fondatrice di MIL, Muoversi In Liberà

Vogliamo proporre un cambio di prospettiva dall’obbligo di una “corsia preferenziale”, garantita per legge, ad una visione di inserimento professionale mirato che contribuisce a dare valore all’ambiente lavorativo in cui il soggetto viene inserito.

La disabilità può essere vista non solo come un problema ma come un’aggiunta al valore dell’impresa artigiana.

