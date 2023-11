Este: Bilancio partecipato: votazioni a Deserto e in Centro

Home Notizie Bilancio partecipato: votazioni a Deserto e in Centro

L’Amministrazione ha confermato l’ammissibilità delle proposte pervenute dai quartieri e dalle frazioni della Città.

Per quanto riguarda Motta, Schiavonia, Prà, Meggiaro e Pilastro, a seguito di opportuna istruttoria, è stato dichiarato fattibile e ammesso un solo progetto per ogni macro area. Di conseguenza, gli stessi sono automaticamente approvati senza dover passare alla fase del voto.

Nelle macro aree Deserto e Centro, invece, le iniziative proposte sono da sottoporre al voto dei residenti.

E’ possibile esprimere la propria preferenza per una delle proposte che riguardano la propria area di residenza attraverso il form online oppure in presenza nelle date indicate.

Possono votare i residenti maggiorenni di ciascuna macro area. In caso di voto online, è possibile caricare più voti con lo stesso indirizzo email inserendo nome, cognome, codice fiscale ed indirizzo di residenza della persona per la quale si sta votando.

Ogni cittadino potrà votare una sola volta, una sola proposta, solo nella propria area di residenza.

MACRO AREA DESERTO

Voto online: dal 27 novembre al 3 dicembre – https://forms.gle/R7wKxpdeHZbXk11FA

Voto in presenza: lunedì 27 novembre, ore 21 – Opere Parrocchiali di Deserto

PROPOSTA N° 1

Progetto presentato da ASD Deserto Calcio 1989

Migliorie impianto sportivo Deserto

Messa in sicurezza della recinzione perimetrale dell’impianto sportivo di via Paolo II mediante la sostituzione degli elementi usurati e non più funzionali alla delimitazione del campo sportivo.

PROPOSTA N° 2

Progetto presentato dalla Parrocchia di Deserto

Uniti per la frazione

Posizionamento punti luce sul tratto iniziale di via Stazione (da rotatoria a carrozzeria Tresoldi); installazione di porta biciclette vicino alla Chiesa e di cestini lungo la pista ciclabile.

MACRO AREA CENTRO

Voto online: dal 27 novembre al 3 dicembre – https://forms.gle/WofksjHdqHY3Ncop9

Voto in presenza: martedì 28 novembre, ore 21 – Sala Nassiriya

PROPOSTA N° 1

Progetto presentato da Patronato Redentore

Sicurezza parcheggio Redentore

Installazione telecamera di sorveglianza per garantire la sicurezza di persone e cose.

PROPOSTA N° 2

Progetto presentato da Pro Loco Este

Statua bronzea Beata Beatrice

Collaborazione alla realizzazione della statua bronzea della Beata Beatrice per riscoprire e valorizzare la vita e la figura della Beata.

PROPOSTA N° 3

Progetto presentato da Fondazione IREA

Corso di lingua italiana per stranieri

Corso di lingua italiana a sostegno di adulti stranieri del territorio

