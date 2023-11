Pacers e Lakers ai quarti della Nba Cup, LeBron nella storia

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Indiana Pacers e Los Angeles Lakers sono le prime squadre a qualificarsi aritmeticamente ai quarti di finale della nuova Nba Cup, in programma il 4 e 5 dicembre. Tyrese Haliburton è devastante nel successo su Atlanta per 157-152: 37 punti e 16 assist la sua firma in una partita in cui Indiana concede 86 punti nel primo tempo agli Hawks prima di reagire, trovare il 152 pari a 52″ dalla sirena con una tripla di Hield (24 punti alla fine per lui) e chiudere poi i conti per un successo che vale il passaggio del turno nel girone A a Est. A Ovest, invece, vengono promossi i Lakers che fanno 4 su 4: ultima vittima i Jazz, battuti 131-99. Anthony Davis il migliore nei gialloviola con 26 punti e 16 rimbalzi, LeBron James chiude con 17+7 oltre a 9 assist e diventa il primo giocatore nella storia Nba a superare quota 39 mila punti in carriera. Yurtseven (18 punti) e Collins (15 punti) si salvano nelle fila di Utah dove Simone Fontecchio si mette in luce con 11 punti (4/6 dal campo con 3/5 dall’arco), 4 rimbalzi, una stoppata e una palla persa in 27 minuti.

Nelle altre gare della notte, incredibile vittoria di Cleveland, che batte 122-119 Philadelphia all’overtime dopo aver sprecato 18 punti di vantaggio nel terzo quarto. Garland (32 punti) e Allen (26 punti) trascinano i Cavs privi di Mitchell, LeVert e Okoro e restano in corsa, ai Sixers non bastano 32 punti di Embiid e 30 di Maxey. Quarto successo di fila e chance di approdare ai quarti battendo Memphis all’ultima giornata per Phoenix: c’è il timbro di Durant (31 punti) e Brooks (28 punti) nel 120-107 su Portland. Possibilità di andare avanti anche per Orlando grazie al 126-107 su Toronto: Banchero firma 25 punti, 18 per Suggs e anche i Magic allungano a 4 partite la loro striscia positiva.

