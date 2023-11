Le scadenze fiscali fino a fine anno

Pubblichiamo come di consueto le prossime scadenze fiscali per le imprese previste fino a fine novembre 2023

Per qualsiasi dubbio le sedi del territorio sono a disposizione

Lunedì 27 novembre

Iva comunitaria Elenchi Intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni /servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre (soggetti mensili).

Giovedì 30 novembre

Acconti Mod. 730/2023

Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata a novembre per l’importo dovuto a titolo di acconto 2023 (seconda o unica rata).

Mod. Redditi 2023

Invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. REDDITI 2023, relativo al 2022, di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare.

Mod. Irap 2023

Invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. IRAP 2023, relativo al 2022, di società di persone/assimilati e soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare.

Regime di trasparenza Opzione 2023-2025

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dell’opzione per il regime di trasparenza per le neo società costituite nel 2023 (fino al 30.11) che intendono scegliere tale regime per il triennio 2023 – 2025, non potendo indicare l’opzione nel quadro OP del mod. REDDITI.

Irap Opzione 2023-2025

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate, da parte di società di persone in contabilità ordinaria, costituite nel 2023 (fino al 30.11), della comunicazione dell’opzione per la determinazione, a decorrere dal 2023, dell’IRAP con il metodo c.d. “da bilancio” (la scelta vincola il triennio 2023 – 2025), non potendo indicare l’opzione nel quadro IS del mod. IRAP.

Inps Dipendenti

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di ottobre.

L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

Iva Comunicazione liquidazioni periodiche

Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:

– ai mesi di luglio/agosto/settembre (soggetti mensili);

– al terzo trimestre (soggetti trimestrali);

utilizzando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.

Corrispettivi distributori carburante

Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di ottobre, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.

Imposta di bollo trimestrale fatture elettroniche

Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad esempio, esenti/fuori campo IVA) nel terzo trimestre.

Se l’importo dovuto per il primo trimestre e/o secondo trimestre risulta non superiore (pari o inferiore) a € 5.000, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre (30.11).

Iva dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di ottobre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).

Estromissione agevolata immobile impresa individuale

Versamento della prima rata (60%) dell’imposta sostitutiva dovuta (8%) per l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale.

Assegnazione agevolata/cessione agevolata/trasformazione agevolata in società semplice effettuata entro il 30.9

Versamento della seconda rata (40%) dell’imposta sostitutiva dovuta (8% – 10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti l’assegnazione/cessione/trasformazione) per l’assegnazione/ cessione agevolata dei beni d’impresa/trasformazione agevolata in società semplice effettuata entro il 30.9.

Assegnazione agevolata/cessione agevolata/trasformazione agevolata in società semplice effettuata entro il 30.11

Termine entro il quale effettuare:

– l’assegnazione/cessione agevolata ai soci dei beni d’impresa;

– la trasformazione agevolata in società semplice.

L’imposta sostitutiva dovuta (8% – 10,50%) in unica soluzione va versata entro il 30.11.2023.

Ravvedimento speciale violazioni tributarie

Versamento della terza rata per la regolarizzazione (c.d. “ravvedimento speciale”) delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e periodi d’imposta precedenti.

Modello regolarizzazione cripto-attività

Presentazione della domanda di regolarizzazione delle cripto-attività prevista a favore di persone fisiche/enti non commerciali/società semplici ed equiparate, che non hanno indicato nel mod. REDDITI le cripto-attività detenute entro il 31.12.2021.

Acconti Contributi Gestione Separata

Versamento della seconda rata dell’acconto 2023 del contributo previdenziale da parte dei professionisti senza Cassa previdenziale.

Acconti Contributi Ivs

Versamento della seconda rata dell’acconto 2023 dei contributi previdenziali sul reddito eccedente il minimale da parte dei soggetti iscritti alla Gestione INPS commercianti – artigiani.

Acconti Irap/Ires

Versamento della seconda o unica rata dell’acconto IRAP/IRES 2023 da parte società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare.

Acconti Irpef/Imposta sostitutiva forfetari e minimi/Cedolare secca/Ivie/Ivafe

Versamento della seconda o unica rata dell’acconto dell’imposta dovuta per il 2023.

L’art. 4, DL n. 145/2023 ha disposto, soltanto per il 2023 e soltanto per persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi/compensi 2022 non superiori a € 170.000, il differimento del termine di versamento, dal 30.11.2023 al 16.1.2024, con la possibilità di rateizzare l’importo dovuto in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16.1.2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%.

DICEMBRE

Venerdì 01 dicembre

Comunicazione crediti non utilizzabili 110%

Decorrenza dell’obbligo di invio all’Agenzia delle Entrate dell’apposita Comunicazione, da parte dell’ultimo cessionario, per i crediti (derivanti dalle opzioni per sconto in fattura/cessione del credito a seguito di interventi edilizi/ di riqualificazione energetica agevolati) non più utilizzabili per una causa diversa dal decorso del termine ultimo di utilizzo degli stessi. Tale Comunicazione va inviata anche per i crediti non utilizzabili a seguito di eventi di cui si è venuti a conoscenza prima dell’1.12.2023. Con riferimento a tale ultima fattispecie, la nuova Comunicazione va effettuata entro il 2.1.2024.

Venerdì 15 dicembre

Regolarizzazione dei corrispettivi

Termine ultimo per regolarizzare, tramite ravvedimento, le violazioni commesse nel periodo 1.1.2022 – 30.6.2023, anche se già constatate non oltre il 31.10.2023 (purché non oggetto di atto di contestazione alla data della regolarizzazione) relative a:

– mancata/tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi;

– memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri;

– mancata emissione di ricevute/scontrini fiscali/ddt;

– emissione di ricevute/scontrini fiscali/ddt con importi inferiori a quelli reali.

Lunedì 18 dicembre

Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di novembre e versamento dell’imposta dovuta.

Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a novembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a novembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Irpef Altre ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute operate a novembre relative a:

– rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);

– utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);

– contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto

di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

Ritenute alla fonte condomini

Versamento delle ritenute (4%) operate a novembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

Ritenute alla fonte locazioni brevi

Versamento delle ritenute (21%) operate a novembre da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso/pagamento dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).

Inps Dipendenti

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di novembre.

Inps Gestione separata

Versamento del contributo del 24% – 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a novembre a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a novembre agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% – 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).

Rivalutazione Tfr

Versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2023 sulla rivalutazione del Fondo TFR (codice tributo 1712).

Imu Saldo 2023

Versamento, da parte dei proprietari/titolari di altri diritti reali/detentori di immobili in leasing, della seconda rata (unica soluzione se deliberato dal Comune per la quota di sua competenza) dell’imposta dovuta per il 2023, tramite il mod. F24 o bollettino di c/c/p, relativa a fabbricati, comprese aree fabbricabili e terreni agricoli, ad esclusione dell’abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali.

Mercoledì 20 dicembre

Definizione agevolata liti pendenti

Versamento della terza rata delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata per importi superiori a € 1.000.

Ravvedimento speciale violazioni tributarie

Versamento della quarta rata per la regolarizzazione (c.d. “ravvedimento speciale”) delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e periodi d’imposta precedenti.

Regolarizzazione omessi versamenti rate istituti definitori

Versamento della quarta rata per la regolarizzazione dell’omesso/insufficiente versamento delle somme dovute a seguito di alcuni istituti definitori (accertamento con adesione/acquiescenza degli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, reclamo e mediazione ex art. 17- bis, D.Lgs. n. 546/92, conciliazione ex artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/92).

Mercoledì 27 dicembre

Iva Acconto

Versamento dell’acconto IVA per il 2023 da parte dei contribuenti mensili, trimestrali e trimestrali speciali (codice tributo 6013 per mensili, 6035 per trimestrali).

Iva comunitaria Elenchi Intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni /servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a novembre (soggetti mensili).

Domenica 31 dicembre

Iva dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di novembre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).

Bonus trasporti

Presentazione, tramite il Portale accessibile all’indirizzo www. bonustrasporti.lavoro.gov.it , della domanda per il riconoscimento del buono per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale da parte delle persone fisiche con reddito complessivo 2022 non superiore a € 20.000.

GENNAIO

Martedì 2 gennaio

Utilizzo in compensazione bonus carburante settore autotrasporto

Termine ultimo per utilizzare in compensazione, tramite il mod. F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese esercenti l’attività di trasporto merci in c/proprio/trasporto di persone.

Corrispettivi distributori carburante

Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di novembre, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.

Inps Dipendenti

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di novembre.

L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

Fondi previdenza integrativa

Comunicazione al fondo di previdenza integrativa/compagnia di assicurazione dell’ammontare dei contributi versati e non dedotti nel mod. REDDITI / 730 2023, in quanto eccedenti i limiti di deducibilità.

(Confartigianato Imprese Padova)