Vincono Timberwolves e Nuggets, Boston ko a Charlotte

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Vincono Minnesota e Denver, cade Boston, si rialza Golden State. Questi alcuni dei verdetti delle otto gare Nba disputate nella notte italiana. Un solo azzurro in campo: Danilo Gallinari che gioca 18 minuti e mette a referto 4 punti, 3 rimbalzi e 3 assist nell’11esima sconfitta (in 13 gare) dei Washington Wizards, travolti in casa dai Milwaukee Bucks (129-142) di Giannis Antetokounmpo che chiude con 42 punti e 13 rimbalzi (oltre a 8 assist). Continua inarrestabile la marcia dei Timberwolves che, davanti al proprio pubblico, si impongono 117-100 sui Knicks con Anthony Edwards che fa registrare una doppia doppia da 23 punti e 10 rimbalzi, mentre a New York non bastano i 25 punti di Brunson e i 21 punti e 14 rimbalzi di Randle. Minnesota in testa a Ovest con 10 vittorie in 13 gare, le stesse ottenute dai campioni in carica dei Nuggets che, però, di partite ne hanno giocate 14. Denver sul parquet dei Pistons per 107-103 con Jokic che gioca appena 15 minuti, poi viene espulso. Bastano, però, la doppia doppia di Michael Porter Jr. (14 punti e 11 rimbalzi), i 21 punti di Jackson e i 20 di Caldwell Pope per portare a casa la vittoria.

A Est, invece, cadono i primi della classe. I Celtics, infatti, perdono a Charlotte con gli Hornets che si impongono 121-118 all’overtime nonostante i 45 punti e i 13 rimbalzi di Tatum. I padroni di casa costruiscono il successo sui 36 punti di LaMelo Ball (per lui anche 9 rimbalzi e 8 assist), oltre che sulle doppie doppie di Bridge (14 punti e 15 rimbalzi) e Williams (18 punti e 16 rimbalzi).

Nelle altre gare della notte vincono Golden State (121-116 contro i Rockets con i 32 punti di Curry per un successo che interrompe la serie di sei sconfitte consecutive), Miami (118-110 sui Bulls con 23 punti e 11 rimbalzi per Adebayo), Pelicans (129-93 sui Kings) e Clippers (124-99 su San Antonio).

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).