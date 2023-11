Malagò “Sinner uno spot per tutto lo sport italiano”

ROMA (ITALPRESS) -Sinner “è uno spot di tutto lo sport italiano. Un ragazzo che va elogiato sotto diversi punti di vista, diciamo che è quasi obbligato a sognare”. Così Giovanni Malagò, presidente del Coni, a margine della Giunta del Coni dice la sua sull’exploit del tennista italiano alle ATP Finals. Poi, sul prossimo impegno in Coppa Davis che vedrà l’Italia sfidare l’Olanda, Malagò ha sottolineato: “Non bisogna sottovalutare nessuno, ma è lecito sognare”.

Dal tennis al calcio, Malagò ha anche commentato la qualificazione degli azzurri di Spalletti a Euro2024, dopo lo 0-0 di Leverkusen contro l’Ucraina. “Un risultato molto buono in una partita non semplice. La squadra non mi è dispiaciuta, ma con l’Italia le cose facili non ci sono mai state”, le parole del presidente del Coni che parla anche dell’episodio dentro l’area di rigore degli azzurri nel finale: “Io non posso dire che non c’era il rigore, ma non mi sento neanche di dire che c’era”, ha concluso.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).