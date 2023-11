Inter, come sta Bastoni? Le ultime

Aggiornamenti sulle condizioni del difensore nerazzurro

Roma, 21 nov. – L’Inter prepara il match in programma domenica sera contro la Juventus. Inzaghi dovrà far fronte ad una vera e propria emergenza in difesa. si è aggiunto, durante la sosta per le Nazionali, quello di Alessandro Bastoni.

Questa mattina il difensore nerazzurro si è sottoposto a nuovi esami strumentali che hanno confermato il problema al polpaccio destro rimediato proprio nel ritiro degli azzurri settimana scorsa. Bastoni salterà sicuramente le partite con Juventus e Benfica: poi le sue condizioni saranno valutate nuovamente al fine di capire se sarà possibile averlo per la partita con il Napoli, o in quella successiva con l’Udinese. Una perdita per Inzaghi che dovrà affrontare gare fondamentali in campionato senza uno dei suoi titolari. Ma anche per i fantallenatori che dovranno fare a meno di un difensore affidabile.

Il trio difensivo contro la Juve è quasi obbligato con Darmian e Acerbi ai lati di De Vrij. L’unica alternativa è il giovane Bisseck. Sulla fasce ci saranno, dunque, Dumfries e Dimarco.

