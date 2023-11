Gentiloni “Commissione Ue non boccia la manovra ma invita alla prudenza”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L’opinione sull’Italia è che la proposta di bilancio non è pienamente in linea con le raccomandazioni europee. Non si tratta di una bocciatura, si tratta di un invito a politiche di bilancio prudenti e un pieno uso delle risorse del Pnrr per gli investimenti”. Lo ha detto il commissario europeo agli Affari Economici, Paolo Gentiloni, parlando con i giornalisti a Bruxelles in merito al giudizio della Commissione sul disegno di legge di bilancio del governo italiano.

“I nostri inviti sono uniformi per i vari gruppi di Paesi”, ha aggiunto, spiegando che “sono 9 i Paesi che non sono pienamente in linea” e che da parte della Commissione non c’è l’indicazione di varare manovre correttive.

