Domani al Pala Barton al via la sfida con Perugia

Mercoledì 22 novembre, al Pala Barton di Perugia, la formazione bianconera affronterà Sir Susa Vim Perugia, in un match che sarà trasmesso in diretta su volleyballworld.tv alle ore 20.30.

“Domani al Pala Barton incontreremo una delle squadre più forti di questa stagione di SuperLega. – ha dichiarato coach Cuttini – Perugia, del resto, presenta al proprio interno due formazioni davvero competitive, che potrebbero tranquillamente arrivare entrambe tra i primi posti del Campionato. Sarà, di conseguenza, un match difficile, che implica il confronto con una squadra di alto livello. Questo però rappresenta per noi anche un elemento positivo, in quanto confrontarsi con un gruppo di questo calibro è costruttivo, poiché ci spinge a fare i conti con un livello di gioco elevato e ci costringe a giocare al meglio, per rimanere il più possibile vicini a tale livello. Si tratta di una situazione che permette di crescere, spingendoci a mantenere la massima concentrazione e la guardia sempre alta”.

“C’è la consapevolezza, anche grazie alla vittoria di sabato con Verona, che, passo dopo passo, stiamo crescendo e che stiamo spingendo anche dal punto di vista emotivo. Tutto ciò ci consente di avere fiducia nei nostri mezzi e nel lavoro che stiamo portando avanti in questi mesi. A prescindere di chi ci troviamo di fronte di settimana in settimana, non possiamo permetterci di avere alcun tipo di timore. L’obiettivo, durante ciascuna partita, è quello di portare a casa dei punti, e questo è ciò che faremo anche con Perugia domani”, ha spiegato il coach bianconero.

“Le ultime settimane sono state molto impegnative. Settimana scorsa abbiamo giocato sia di mercoledì che di sabato e questa settimana sarà lo stesso. Non abbiamo quindi avuto la possibilità di allenarci tanto quanto avremmo voluto. Si tratta di un periodo divertente, in quanto si è sempre in gara e confrontarsi con altre squadre, di livelli diversi, ai ragazzi fa bene e li aiuta a crescere. Dall’altro lato, la nostra è una squadra molto giovane e quindi c’è bisogno di lavorare anche tecnicamente e di fare grossi volumi di lavoro, che in questo periodo non riusciamo a fare. Ci sono quindi dei pro e dei contro. Confrontarsi più volte a settimana con squadre di SuperLega costringe la squadra a crescere in campo, affrontandole direttamente, mettendoci attenzione e mantenendo continuità nelle prestazioni”, ha concluso il coach.

Prossimi impegni dei bianconeri

7° Giornata – Domenica 26/11/2023 ore 20.00 – Allianz Cloud di Milano – Allianz Milano VS Pallavolo Padova (diretta volleyballworld.tv).

8° Giornata – Domenica 03/12/2023 ore 18.00 – Kioene Arena – Pallavolo Padova VS Farmitalia Catania. Biglietti disponibili nella sezione biglietteria del nostro sito (diretta volleyballworld.tv).

10° Giornata – Domenica 17/12/2023 ore 18.00 – OpiquadArena di Monza – Mint Vero Volley Monza VS Pallavolo Padova (diretta volleyballworld.tv).

11° Giornata – Martedì 26/12/2023 ore 18.00 – Kioene Arena – Pallavolo Padova VS Itas Trentino (diretta volleyballworld.tv). Biglietti disponibili nella sezione biglietteria del nostro sito dal 4 dicembre.

(Pallavolo Padova)