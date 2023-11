De Siervo “Commissario stadi e lotta alla pirateria necessari”

ROMA (ITALPRESS) – “La situazione degli stadi italiani per Euro 2032? A ottobre 2026 speriamo che si raggiunga il livello di sufficienza per gli stadi dalla Uefa, altrimenti la candidatura verrebbe revocata: abbiamo segnalato al Governo l’urgenza assoluta che venga istituito un commissario agli stadi”. Così Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A, durante il Social Football Summit a Roma. Parlando degli impianti italiani, però, De Siervo è convinto che l’Italia sia “un Paese che forse non esporta più poeti e navigatori, ma siamo i più grandi esportatori di allenatori. Il nostro calcio vive uno stato di salute, e lo si vede degli stadi stracolmi, è tornato ai vertici del mondo. I fondi d’investimento pensavano a noi perchè abbiamo prospettiva di crescita maggiore rispetto a Ligue, Premier League e Bundesliga”. Il calcio, conclude De Siervo, “è il vero soft power dell’Italia: non c’è un Paese al mondo che non segua la Serie A”.

C’è però un problema che riguarda in maniera particolare il nostro calcio ed è quello della pirateria. “Se non riduciamo il fenomeno della pirateria digitale, il settore sarà più povero e faremo tutti peggio il nostro lavoro. Il fattore digitale permette di delinquere da casa propria, senza la percezione dell’aspetto criminale. Il calcio, a parte l’aspetto romantico, è un business che si fonda sulla spesa del consumatore finale che vede la partita. Pensare di non pagare vuol dire danneggiare la propria squadra del cuore”. “Aspettiamo il giorno in cui la piattaforma anti-pirateria dell’AGCOM ci permetterà di interrompere entro trenta minuti la trasmissione di un evento pirata. Questo perchè sappiamo che per la ripresa del nostro calcio tutto deve rientrare nei binari. Siamo il Paese che in questo settore delinque di più ma anche quello più all’avanguardia in questo settore”, conclude De Siervo.

