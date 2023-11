Granducato di Bracciano, una vacanza a misura di famiglia alla scoperta del borgo medievale tra natura e sport

I servizi della struttura esaltano le caratteristiche del territorio, ideale anche per i viaggi con bambini e ragazzi

Roma, 17 novembre 2023. Il Granducato di Bracciano, il nuovo albergo diffuso, offre un’esperienza unica, ideale per le famiglie. Un borgo medievale che affaccia sul lago circondato da un parco naturale è lo scenario perfetto per vivere avventure in famiglia e godere della calma e dello stile di vita di Bracciano. L’albergo diffuso, tra le diverse soluzioni, offre un Family Resort dotato di una piscina, la destinazione perfetta per chi cerca un buon equilibrio tra avventura, tranquillità e autenticità.

Un lussuoso albergo diffuso che offre la possibilità di vivere nel Borgo, scoprire la cultura, assaggiare i cibi e respirare l’atmosfera del luogo. Il Granducato di Bracciano questo promette ai suoi ospiti: autenticità. Girando per il borgo, ai piedi del castello, gli ospiti potranno soggiornare nelle 14 suite, nel Boutique Hotel o nel Family Resort, approfittando dei servizi della spa, dei bar e dei ristoranti.

Uno degli aspetti che lo rende una scelta perfetta per le famiglie è l’ambiente sicuro e tranquillo. I vicoli del borgo sono quasi come aree gioco all’aperto dove i bambini possono divertirsi liberamente, lontani dai pericoli del traffico cittadino. Si ritrovano così quelle dimensioni che ormai in città, a parte rari casi, abbiamo perso. I genitori possono riscoprire il piacere di fare un aperitivo guardando i bambini fare amicizia in piazza. Al contempo per i bambini poche cose sono emozionanti quanto la scoperta dell’indipendenza: pensare di poter arrivare al bar da soli o di essere responsabili di una propria bicicletta. Nel piccolo borgo questa torna ad essere la quotidianità, e promette di essere un’esperienza arricchente sia per i genitori che per i figli.

Il lago, placido e calmo, è un luogo ideale per imparare a nuotare o per fare una tranquilla gita in barca, lontano dalle correnti impetuose. Le famiglie troveranno anche un’ampia gamma di attività per intrattenere sia i più piccoli che gli adolescenti. Dalle lezioni di windsurf e sup, perfette per i giovani avventurieri, alle escursioni che conducono a spettacolari cascate, ogni giorno offre nuove avventure da scoprire. Le attività naturali, sportive e culturali sono pensate per essere alla portata di tutti e far emozionare tutti i membri della famiglia. E infine, dopo una giornata all’aria aperta, non c’è niente di meglio di una divertente serata nella trattoria locale o di un tuffo nella propria piscina.

La modernità incontra la tradizione anche attraverso la praticità offerta dal Granducato. Grazie a un’app dedicata, ogni servizio è a portata di smartphone, dalle prenotazioni al ristorante ai suggerimenti per le attività del giorno. Così l’intero borgo sarà parte dell’esperienza di soggiorno, creando una continuità tra i servizi dell’albergo e le attività del luogo.

