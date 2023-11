Tombino danneggia la Ferrari di Sainz, FP1 GP Usa sospese

LAS VEGAS (USA) (ITALPRESS) – Si è interrotta dopo appena dieci minuti circa, la prima sessione di prove libere sul tracciato di Las Vegas nel venerdì del Gran Premio degli Stati Uniti. A causare la bandiera rossa e la successiva sospensione della sessione, è stato un tombino saltato sul tracciato e che, sul rettilineo del traguardo, ha danneggiato la Ferrari di Carlos Sainz. Il pilota spagnolo, lanciato verso la chiusura del giro, è stato colto di sorpresa dal forte botto che ha sollevato la sua vettura fino a causare dei danni al fondo e ad attivare il sistema di auto stop del motore Ferrari. Danni anche sull’Alpine di Ocon.

Nei pochi minuti in pista, la Ferrari di Charles Leclerc è riuscita a chiudere con il primo tempo di 1:40.909. Il numero 16 si è piazzato davanti alle due Haas di Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen, dietro di due secondi e mezzo e tre secondi e mezzo circa. Quarto tempo, invece, per la Red Bull di Max Verstappen, che chiude con 1:44.397 sul giro, seguito in quinta e sesta posizione dall’Alpine di Esteban Ocon e dalla Mercedes di George Russell. Comunque settimo tempo per Sainz su Ferrari, ottavo Tsunoda (Alphatauri), nono Perez (Red Bull) e decimo Bottas (Alfa Romeo).

Tornando a quanto accaduto e alla sospensione delle Fp1 per l’impatto tra la Ferrari di Carlos Sainz e un tombino sollevatosi nel terzo settore del neonato circuito di Las Vegas, i commissari della Fia – secondo quanto riporta il comunicato della Federazione – hanno iniziato le procedure di controllo e revisione di tutto il circuito, in modo da evitare qualsiasi problema nella seconda sessione di prove. “Noi, la Formula 1 e gli ingegneri di pista stiamo lavorando attivamente per rivedere il circuito e capire cosa sia successo”, la nota della Fia. Le FP2 dureranno dunque novanta minuti, con l’orario di inizio che resta però ancora da definire. “Questa situazione è semplicemente inaccettabile”, il commento del team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, intervenuto a margine delle FP1 del Gran Premio degli Stati Uniti sul circuito di Las Vegas in riferimento al problema avuto da Sainz. “L’impatto ha danneggiato completamente la monoscocca, il motore, la batteria. Tutto questo è semplicemente inaccettabile. Non penso che Sainz prenderà parte alla FP2”, ha concluso Vasseur.

