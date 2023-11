Provincia di Padova e Busitalia: tariffa gratuita per potenziare il servizio QuiBus per Schiavonia

La Provincia di Padova, in collaborazione con Busitalia Veneto, intensifica gli sforzi per rendere il servizio a chiamata da e per l’Ospedale di Schiavonia più accessibile che mai.

Il finanziamento interministeriale, di circa 290.000 euro, sarà impiegato per rendere la tariffa completamente gratuita per gli utenti. Perciò, inizialmente sostenuta al 50% dalla Provincia di Padova, la tariffa ridotta sarà ora completamente eliminata, consentendo a tutti i passeggeri di usufruire del servizio senza alcun costo.

Parte di questi fondi sarà inoltre dedicata a una campagna informativa promossa da Busitalia Veneto, denominata "A Schiavonia ti porta il QuiBus gratis!". L’obiettivo della campagna è ampliare la consapevolezza della comunità sulla disponibilità del servizio a chiamata, incoraggiando una maggiore partecipazione e utilizzo.

IL SERVIZIO A CHIAMATA QUIBUS

Il servizio a chiamata, gestito da Busitalia Veneto, è attivo dal lunedì al venerdì, con orario 6:30 – 14:30, utilizzando dei minibus attrezzati per il trasporto disabili. La prenotazione può avvenire attraverso l’app QUIBUS Veneto o telefonicamente al numero 800 184766 nei giorni feriali, dalle 8:30 alle 12:30.

Il periodo sperimentale del servizio si concluderà il 30 giugno 2025, momento in cui si valuteranno i risultati ottenuti e si progetteranno le future fasi dell’iniziativa.

(Provincia di Padova)