Este: Sportello IMU – seconda rata

Dal 20 novembre 2023 al 18 dicembre 2023 l’Ufficio Tributi sarà a disposizione dei cittadini che ne avessero necessità per fornire informazioni, calcoli, stampe dei prospetti di versamento e degli F24 relativi alla seconda rata dell’IMU in scadenza LUNEDÌ 18 DICEMBRE.

RICHIESTA IMU VIA MAIL

È possibile richiedere il calcolo anche per via telematica mediante presentazione di istanza all’indirizzo mail [email protected] indicando: i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il recapito telefonico e la tipologia di immobili per le quali si chiede il calcolo (area fabbricabile, altro immobile, terreni…) allegando la documentazione necessaria ad effettuare il calcolo (es: visure, dichiarazioni, copia di eventuali contratti di affitto, comodato ecc…).

PRENOTAZIONE DELL’APPUNTAMENTO

Per coloro i quali fossero impossibilitati ad usufruire dello sportello telematico, sarà prevista l’erogazione dell’attività presso l’Ufficio Tributi, tramite prenotazione dell’appuntamento al seguente link: https://este.comune-online.it/web/prenotazioni/prenotazioni-online

Per gli utenti impossibilitati ad usufruire della prenotazione online, è possibile contattare i numeri 0429 – 617534 -617531 al fine di concordare data e orario dell’appuntamento.

Si precisa inoltre che il calcolo verrà effettuato esclusivamente sulla base dei documenti e delle informazioni forniti allo sportello al momento della richiesta di erogazione del servizio e che il Comune non potrà pertanto essere ritenuto responsabile di eventuali errori nel calcolo delle imposte dovute.

CALCOLO IMU ONLINE

Tramite lo Sportello Telematico del Comune di Este è possibile procedere in autonomia al calcolo dell’imposta ed alla stampa del modello F24 utilizzando il calcolatore on line: https://sportellotelematico.comune.este.pd.it/action%3As_italia%3Aimposta.municipale.unica

Lo sportello IMU è attivo:

Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30

MANIFESTO IMU SALDO 2023

(Comune di Este)