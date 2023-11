Este: Festa degli Alberi – 21 novembre 2023

Home Notizie Festa degli Alberi – 21 novembre 2023

In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, che si celebra il 21 novembre, il Comune di Este, in collaborazione con Komatsu Italia Manufacturing, Circolo Legambiente e Istutito Comprensivo propone alcune iniziative per promuovere l’attenzione verso la natura.

Il Programma della giornata:

ore 9.00 – Area Verde Barchessa Piantumazione e inaugurazione alberi a cura di Komatsu Italia Manufacturing ore 9.30 – via S. D’Acquisto

Inaugurazione Area dedicata alle Api

ore 10.30 – Area Verde Cimitero di Prà

Piantumazione e inaugurazione alberi a cura di Circolo Legambiente di Este “dai Colli all’Adige”

ore 11.20 – Giardini del Castello Carrarese

Passeggiata naturalistica con il Prof. Antonio Mazzetti

dedicata alle scuole secondarie di primo grado

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a data da destinarsi

(Comune di Este)