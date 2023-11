Neró Wellness Festival alle Terme Preistoriche

Al Neró Wellness Festival tutte le sfumature del benessere

Dal 16 al 19 novembre alle Terme Preistoriche di Montegrotto (PD) arriva il Neró Wellness Festival, quattro giorni di eventi per rilassarsi, esplorare e nutrire il tuo corpo, la mente e l’anima, con talk con esperti nutrizionisti dedicati alla cura di sé, l’esposizione d’arte di Luigi Pellanda, il primo concerto di musica elettronica eseguito all’interno di una spa e la tradizionale “Light Up Christmas” in cui le performance luminose degli artisti daranno il via ai festeggiamenti per il Natale.

Promette di esplorare tutte le sfumature del benessere l’edizione 2023 del Neró Wellness Festival che dal 16 al 19 novembre porterà alle Terme Preistoriche Resort & Spa di Montegrotto Terme (PD) quattro giorni intensi di attività, eventi, concerti, incontri, spettacoli e arte, pensati per rilassarsi, esplorare e nutrire il tuo corpo, la mente e l’anima.

«Durante il Festival si parlerà di nutrizione, bellezza, benessere ma anche di arte, spettacolo e magia. racconta Angela Stoppato, General Manager Terme Preistoriche Resort & Spa – Perché stare bene non significa solo prendersi cura del corpo, rilassarsi nelle nostre saune con rituali e bagni di gong, o facendo dell’attività fisica, per stare bene dobbiamo prenderci cura anche del nostro spirito: per questo abbiamo incluso una mostra d’arte, concerti e la tradizionale accensione delle luci di Natale che porta sempre tanta gioia e stupore».

Al Nerò Wellnes Festival bellezza, spettacolo e magia

«Nel creare il programma di Neró Wellness Festival 2023 – prosegue Elisa Brischigliaro, Direttrice artistica del Festival – siamo state guidate dall’idea di ottenere come risultato finale un susseguirsi continuo di un variegato caleidoscopio dove l’ospite potrà vivere in prima persona tutte le sfaccettature del benessere firmato Neró Spa e immergersi completamente nella nostra filosofia olistica.

Ogni spazio verrà vissuto e ogni attività lascerà qualcosa da portare a casa: dall’aver imparato a creare prodotti esfolianti per il corpo grazie ai laboratori scrub, all’aver imparato come infondere correttamente tè e tisane con le degustazioni guidate, a nozioni di nutrizione secondo scienza spiegati dall’esperto, ad un ricordo felice nell’aver partecipato allo spettacolo di artisti luminosi nel nostro parco, o ancora la sensazione di benessere lasciata da un bagno di suono o da un rituale smoke in Temazcal. E naturalmente molto altro, saranno quattro giorni ricchi ed indimenticabili per tutti i nostri ospiti.»

Ogni tipo di esperienza possibile pensata per liberarsi dallo stress

Durante la manifestazione, gli ospiti e il pubblico potranno sperimentare un’ampia scelta di attività coinvolgenti, tra cui laboratori di scrub, degustazioni guidate di tè, sessioni rigeneranti di yoga e energizzanti lezioni di acquagym. Non mancheranno, inoltre, esperienze uniche, tra cui bagni sonori con antichi strumenti, aufguss in sauna finlandese, savonage in Hammam e rituali di fumo in Temazcal. Nella Nerò Spa si terranno inoltre dimostrazioni di rituali di bellezza, maschere viso, creme viso e massaggi. Ogni tipo di esperienza possibile pensata per liberarsi dallo stress e riscoprire il proprio splendore naturale.

Neró Wellness Festival, gli eventi: i rituali della della Sauna con Renato Sonego e l’alimentazione con Giulia Biondi

Alla sauna e ai suoi benefici sul corpo e sull’umore sarà dedicato, domenica 19 novembre alle 11:30, l’incontro con Renato Sonego, il Presidente dell’Associazione Italiana Saune e Aufguss (AISA). Con oltre otto anni di esperienza alla guida di AISA, Sonego condividerà con i presenti la sua vasta conoscenza sul come diventare un Maestro di Sauna e sulla diffusione della cultura della sauna e dei suoi rituali.

Il percorso dello star bene passa necessariamente anche per l’alimentazione. Negli ultimi anni, anche a causa della pandemia di Covid-19, il rapporto di molte persone con il cibo è nettamente peggiorato. I dati parlano chiaro: dai primi sei mesi del 2020, il numero di uomini, donne e adolescenti con disturbi del comportamento alimentare è aumentato del 30%. Sicuramente i social hanno contribuito a creare questa situazione che è diventata una vera e propria emergenza sanitaria parallela: fit-influencer, diete fai-da-te, beveroni dimagranti e app contacalorie hanno veicolato messaggi completamente sbagliati.

Per questo le Terme preistoriche hanno invitato a partecipare al Nerò Wellness Festival la Dott.ssa Giulia Biondi, dottoressa in Biologia della nutrizione e creatrice del metodo Bilanciamo®. Sabato 18 novembre alle 16.00, nel Gazebo Invernale, sarà possibile imparare con lei come abbracciare una vita più sana e felice, dimenticando l’incubo delle diete e comprendendo appieno l’importanza degli alimenti e dei nutrienti.

La Mostra personale del pittore iperrealista Luigi Pellanda e il concerto in spa Sintesi Sonora

Non potevano mancare al festival due eventi che abbracciassero le arti. A cominciare dalla mostra personale di Luigi Pellanda, pittore iperrealista di fama internazionale, con al suo attivo oltre 100 esposizioni personali e 4 mostre antologiche, con presenze in collezioni private in Germania, Austria, Inghilterra, Stati Uniti d’America, Taiwan, Emirati Arabi e Indonesia.

Sarà lo stesso artista, nel corso della vernice della mostra alla Nerò Art Gallery di venerdì 17 novembre (ore 18:30 ) al Neró Wellness Festival a condividere con il pubblico la sua passione per l’arte e l’ispirazione che trova nella natura, tanto da fargli trascorre la maggior parte del suo tempo libero tra la fauna e la flora del fiume Brenta, catturandone le mille forme in cui si esprime, che l’artista riversa poi sulla tela. Una selezione delle sue opere rimarrà poi esposta alle Terme preistoriche per tre mesi.

Gli amanti della musica elettronica non potranno invece non partecipare, venerdì 17 alle ore 20:30, al primo evento musicale analogico in assoluto eseguito all’interno di una spa. Il musicista e Dj Leo Paroz darà vita ad una vera e propria Sintesi Sonora declinando e facendo sperimentare al Neró Wellness Festival il benessere attraverso i sensi.

“Light Up Christmas”, l’accensione delle luminarie e le performance degli artisti luminosi

Parlando di felicità non si può dimenticare l’approssimarsi delle prossime festività natalizie. Per anticipare i festeggiamenti del Natale, sabato 18 novembre alle 21:30 il Resort invita tutti nel proprio parco esterno al “Light Up Christmas”, il tradizionale evento dell’accensione delle luminarie. Un’appassionante performance di artisti luminosi illuminerà la notte, mentre verranno offerte prelibatezze come vin brûlé, cioccolata calda, bratzel, pop corn e molto altro.

Il calendario completo degli eventi al Nerò Festival è disponibile sul sito www.termepreistoriche.it, dal quale è possibile prenotare la propria partecipazione usufruendo di speciali pacchetti pensati per l’occasione.

Neró Wellness Festival è organizzato dalle Terme Preistoriche Resort & Spa in collaborazione con AISA – Associazione Italiana Saune e Aufguss.

