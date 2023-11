Jokic affonda i Clippers, Indiana ferma Philadelphia

DENVER (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Torna la Nba Cup ma la musica non cambia, nè per Denver, nè per i Clippers. Il solito Nikola Jokic (32 punti, 16 rimbalzi e 9 assist) guida i Nuggets alla vittoria per 111-108, la nona in undici gare di regular season, la seconda su due nel gruppo B della Western Conference. Non si vede invece la luce in fondo al tunnel in casa Clippers: sesta sconfitta di fila, la quinta da quando è arrivato Harden (21 punti). Non è bastato nemmeno un Paul George da 35 punti per arginare Denver, ancora priva di Murray il cui rientro è previsto per fine mese. Seconda forza a Ovest e prima nel girone C, Minnesota la spunta per 104-101 su Golden State (33 punti e 11 rimbalzi per Towns), con tanto di rissa in avvio che ha portato alle espulsioni di Green e Thompson fra i Warriors (out Curry) e McDaniels fra i Wolves, in serie positiva da sette gare (miglior striscia dal 2004). Disfatta Dallas contro New Orleans (131-110) sotto i colpi di Ingram e Hawkins (25 punti a testa) e del ritrovato Williamson (19 punti), complice anche la serata no di Doncic (16 punti ma 5/16 dal campo). Malissimo anche San Antonio, travolta 123-87 da Oklahoma City: 28 punti e 7 palle recuperate per uno scatenato Gilgeous-Alexander, mentre l’attesa sfida fra Wembanyam e Holgren vede il francese chiudere con 8 punti, 14 rimbalzi e 2 stoppate, il secondo mette a referto 9 punti, 7 rimbalzi e 3 assist. Terzo successo consecutivo (2 su 2 nel gruppo A a Ovest) per i Lakers: 137-107 su Memphis con 24 punti di Russell, 23 di Hachimura, 19 punti, 11 rimbalzi e 6 stoppate di Davis, 16 punti e 9 rimbalzi per LeBron James, in campo però solo 23 minuti. La difesa e un Clarkson da 30 punti sono le chiavi del successo di Utah su Portland (115-99), c’è spazio anche per Simone Fontecchio che però non lascia il segno (0/2 da tre, un rimbalzo e due falli le sue statistiche in 16 minuti). A Est il gruppo A metteva di fronte due delle squadre più in forma della Conference: ha la meglio Indiana (132-126) che ferma a otto partite la serie utile di Philadelphia. Haliburton (33 punti e 15 assist) e Toppin (27 punti) prendono per mano i Pacers, sul fronte Sixers 39 punti di Embiid, 30 di Melton e 27 per Maxey, che proprio contro Indiana domenica aveva firmato 50 punti. Dejounte Murray (32 punti e 9 assist) guida Atlanta nel 126-120 su Detroit, al nono ko consecutivo, resta imbattuta Miami nel gruppo B: 111-105 su Charlotte con la miglior prestazione stagionale di Butler (32 punti). Brooklyn accelera nell’ultimo quarto (36-18 di parziale) e la spunta su Orlando per 124-104 con 29 punti e 9 assist di Dinwiddie e 21 punti di Bridges.

