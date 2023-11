IL MERCATO DI CAMPAGNA AMICA NELLA COLLEZIONE HARMONY. LA SPESA A KMZERO RACCONTATA NEI ROMANZI ROSA

La spesa a kmzero ha fatto breccia nella cosiddetta letteratura “rosa” ed è approdata nei romanzi della collezione Harmony dove, tra storie d’amore e racconti di avventure, vede i protagonisti di una trama appassionante innamorarsi anche del buon cibo delle campagne italiane, inducendo gli appassionati lettori all’emulazione.

Dopo Topolino e Nonna Papera, dopo i testi universitari e i sussidiari scolastici, l’ambientazione nei mercati di Campagna Amica da parte di sceneggiatori e scrittori delle storie e degli studi è ormai un fenomeno consolidato.

D’altronde, la carta vincente perché una storia abbia successo è l’ambientazione in Italia. Lo sviluppo di un romanzo nel Belpaese, per l’unicità che rappresenta in termini di storia, bellezza e soprattutto stile di vita, cibo e cultura, è garanzia di preferenza e attenzione da parte dei lettori.

Proprio in un romanzo della scrittrice britannica Sharon Kendrick, nella collezione Harmony, due dei personaggi vivono alcuni momenti della loro storia tra i produttori del principale farmers market di Coldiretti a Roma al Circo Massimo, dove comprano prodotti tipici e cibi prelibati.

Il romanzo è stato pubblicato nel 2015, quando il mercato del Circo Massimo era appena stato avviato, e la citazione del primo mercato di Campagna Amica di Roma è stata scovata di recente da Carla Campeol, attiva imprenditrice agricola trevigiana di Donne Impresa, qualificata “Tutor della spesa” e neo “diplomata” al corso “Narratori della bellezza” organizzato dall’Associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. “Vedere scritto in corsivo Campagna Amica – dice Carla – mi ha fatto sobbalzare dalla poltrona: non ho resistito ed ho chiamato gli uffici di Coldiretti, ovviamente dopo aver finito di leggere il libro”.

L’italianità – osserva Coldiretti Veneto – è sempre spendibile e diversi editori ne fanno una loro bandiera insieme al Made in Italy nel cibo, con pubblicazioni di vario genere non solo legate alla cucina, ma anche al noir e al thriller con capitoli ispirati al folklore, alle leggende, all’arte italiana. In questo senso Campagna Amica costituisce un punto di riferimento per chiunque sia interessato all’alimentazione, al turismo, alla salute, alla qualità delle produzioni, all’ecosostenibilità, al benessere.

Un vivo apprezzamento dalla Coldiretti per l’autrice e per la casa editrice Harper Collins, per aver colto appieno il senso di questa esperienza portandola a conoscenza dei propri appassionati lettori attraverso le pagine rosa della mitica collezione Harmony.

(Coldiretti Padova)