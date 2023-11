Este: “Andiamo diritti alle storie”: Settimana nazionale Nati per Leggere 2023 in Biblioteca Civica a Este

Home Notizie “Andiamo diritti alle storie”: Settimana nazionale Nati per Leggere 2023 in Biblioteca Civica a Este

La Settimana nazionale Nati per Leggere è stata istituita nel 2014 per promuovere il diritto alle storie delle bambine e dei bambini. Ogni anno il periodo viene definito tenendo come riferimento il 20 novembre, data in cui ricorre la Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

A Este, per il 2023, la Biblioteca Civica ha ideato due appuntamenti:

– sabato 18 novembre, alle 10.00, con lettura di una storia dal libro “Andar per fiabe” di Sebastiano Ruggero Lo Bello, con piccolo laboratorio creativo “Evviva il sorriso!” con Chiara Pavan, per bimb* di 5 anni;

– sabato 25 novembre, con la leggistorie NpL Katia Scabello “Leggimi perchè me ne ricorderò”: ore 9.30 per bimb* di 02 anni e ore 10.30 per bimb* 35 anni.

Prenotazione necessaria (posti limitati) presso la Biblioteca, tel. 0429 619044 o mail [email protected]

Per altre info: https://www.natiperleggere.it/settimana-nazionale-npl.html

Biblioteca Civica – Via A.Zanchi 17 – 35042 ESTE

tel. 0429 619044 e-mail: [email protected]

Orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì 8.30-13.00 e 15.00-19.00; martedì e giovedì 15.00-19.00; sabato 8.30-12.00

