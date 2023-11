Bagnaia “In Qatar per aumentare il vantaggio su Martin”

DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – “Quattordici punti di vantaggio in classifica non sono molti, perciò l’obiettivo sarà quello di provare ad aumentare il distacco su Jorge in campionato”. E’ questo lo spirito col quale Pecco Bagnaia si approccia al Gran Premio del Qatar, penultimo weekend della stagione. Il ducatista, terzo domenica scorsa a Sepang, arriva a Lusail da leader del Mondiale e potrebbe avere qui il suo primo match point: se dovesse chiudere il weekend con 37 punti in più rispetto a Jorge Martin, si aggiudicherebbe matematicamente il titolo 2023. “Sono contento di tornare a correre in Qatar questo fine settimana. E’ un’altra pista dove generalmente siamo sempre stati competitivi – sottolinea – Nel GP in Malesia siamo riusciti finalmente ad essere veloci già a partire dal venerdì, e siamo tornati in pole position, cosa che non succedeva da Barcellona. Anche qui sarà importante riuscire a fare lo stesso”. In Qatar ottenne qui il suo primo successo nella classe regina con la Desmosedici GP del team Gresini Racing Enea Bastianini, carico a mille dopo la vittoria di Sepang. “Mi sono tolto finalmente un peso e ora mi sento più libero – confessa – Sono tornato a divertirmi sulla moto e di conseguenza ad essere veloce. Questo fine settimana correremo in Qatar, un’altra pista dove in passato sono stato competitivo e dove lo scorso anno ho vinto la mia prima gara in MotoGP. Non so se riuscirò a ripetermi di nuovo, ma ci voglio sicuramente provare”.

– foto LivePhotoSport –

