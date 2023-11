Stagione Lirica in digitale 2023-2024

Torna al Piccolo Teatro una delle iniziative più amate ed attese: la Stagione Lirica con proiezione sul grande schermo cinematografico degli appuntamenti con opere che vedono impiegati alcuni tra i cantanti più acclamati del momento, direttori d’orchestra di primo livello e registi di fama internazionale. La Rassegna è infatti uno dei fiori all’occhiello del Piccolo Teatro.

La prima parte proporrà quattro titoli, due in diretta e due in differita, sempre in Full HD e con sottotitoli per seguire meglio il testo.

Mercoledì 20 Settembre 2023 – ore 20.15

L’ORO DEL RENO di R. Wagner

In diretta dalla ROYAL OPERA HOUSE di Londra

cantata in tedesco con sottotitoli in italiano

Martedì 17 Ottobre 2023 – ore 19.30

AIDA di G.Verdi

in differita dalla Sydney Harbour

Martedì 14 Novembre – ore 19.30

CARMEN di G.Bizet

in differita da Sydney Australia Opera House

cantata in francese con sottotitoli in italiano

Giovedì 7 Dicembre – ore 17.45

La “prima” della Scala

DON CARLO di G. Verdi

in diretta dal Teatro alla Scala di Milano

fuori abbonamento (e non ancora in prevendita)

Giovedì 28 Dicembre – ore 20.30

Balletto

TITOLO DA DEFINIRE

in differita da un prestigioso teatro internazionale

Il programma è suscettibile di modifiche per cause non dipendenti dalla volontà degli organizzatori

Informazioni

BIGLIETTI DEI SINGOLI APPUNTAMENTI

www.liveticket.it/piccoloteatropadova

Diretta € 12 – ridotti € 11 – associati € 10 (+ dir.prev.)

Differite € 10 – ridotti € 9 – associati € 8 (+ dir. prev.)

PICCOLO TEATRO

Tel. 049.8827288 – Fax 049.8827470

Via Asolo n.2 – zona Paltana – 35142 Padova

[email protected]

www.piccolo-padova.it

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)