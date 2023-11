Scontri tra tifosi Milan e Psg, grave francese accoltellato

La partita di calcio di Champions League si disputerà stasera allo stadio Meazza

Milano, 7 nov. – Un tifoso francese è stato ferito in modo grave da 2 coltellate a una gamba in una rissa scoppiata nella tarda serata di ieri tra i tifosi del Milan e quelli del Paris Sanint- Germain, ed è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale Policlinico. La partita di calcio di Champions League si disputerà stasera allo stadio Meazza. Un gruppo di circa cinquanta persone, presumibilmente tifosi del Milan come appurato da testimonianze, è giunto dall’Alzaia Naviglio Pavese per dirigersi su Ripa di Porta Ticinese ove stazionavano tifosi del Psg e dando vita a una serie di azioni violente per poi darsi alla fuga in via Argelati.

(Adnkronos)