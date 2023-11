Napoli, Rrahmani out contro l’Empoli: il motivo

Il calciatore sarà a disposizione della sua Nazionale

Roma, 6 nov. – Non arrivano buone notizie per Garcia e per i fantallenatori che hanno Amir Rrahmani nella propria rosa. Il difensore del Napoli salterà, infatti, la prossima gara in programma domenica alle 12.30 contro l’Empoli.

Il motivo? Per lui la sosta delle Nazionali inizierà prima, poiché il Kosovo ha da recuperare la sfida contro Israele per le qualificazioni europee. Il match, inizialmente in programma lo scorso 15 ottobre, è stato rinviato a domenica a causa del conflitto proprio sulla Striscia di Gaza. Il calciatore sarà regolamente a disposizione del tecnico francese, pero’, per la sfida in programma mercoledì contro l’Union Berlino e valida per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League.

Contro l’Empoli, dunque, toccherà alla coppia formata da Ostigard e Natan scendere in campo dal primo minuto. Con Juan Jesus, recuperato, pronto qualora ce ne fosse bisogno.

Fantacalcio.it per Adnkronos

(Adnkronos)