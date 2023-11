Istituto “Rolando da Piazzola”: presentati gli interventi per la bonifica dell’area

La Provincia di Padova ha ottenuto due milioni di euro da Regione Veneto destinati ai lavori di bonifica nella scuola "Rolando di Piazzola" di Piazzola su Brenta.

Una notizia importante e decisiva per la messa in sicurezza ambientale dell’area: i due milioni sono garantiti grazie al bando regionale 770/2023 per “la concessione di contributi ai Comuni e alle Province del Veneto a sostegno di bonifiche ambientali di siti inquinati – contributi agli investimenti”, che ha visto l’ente meritare la cifra massima disponibile, garantendo una copertura quasi totale delle spese. [https://www.provincia.pd.it/due-milioni-di-euro-dalla-regione-veneto-messa-sicurezza-ambientale-della-scuola-rolando-piazzola]

(Provincia di Padova)