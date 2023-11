Lussazione della rotula, il comunicato del club

Roma, 6 nov. – porta in dote una brutta notizia per l’Inter. Durante il primo tempo si è fermato Pavard che ha rimediato un brutto infortunio al ginocchio. Fortunatamente sono escluse lesioni ai legamenti (che avrebbero comportato uno stop di 4-6 mesi) ma si tratta comunque di un infortunio serio. Il francese ha rimediato una lussazione della rotula che lo terrà lontano dai campi per un paio di mesi.

(Adnkronos)