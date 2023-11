Aperti i primi 3 bandi del programma Europa creativa a sostegno dei settori culturali e creativi: candidature entro gennaio 2024

Il programma Europa creativa ha lanciato i primi 3 bandi di finanziamento per il 2024, offrendo un sostegno significativo ai settori culturali e creativi europei.

L’invito a presentare progetti di cooperazione europea, con un bilancio di circa 60 milioni di €, rafforzerà la collaborazione transfrontaliera tra le organizzazioni culturali e sosterrà lo sviluppo, la sperimentazione e la diffusione di pratiche innovative nonché la creazione di contenuti artistici europei, finanziando almeno 130 progetti.

Il termine di presentazione delle candidature per i 3 bandi è gennaio 2024. Il programma Europa creativa 2021-2027 dispone di un bilancio di 2,44 miliardi di €, rispetto ai 1,47 miliardi di € del programma precedente (2014-2020). Europa creativa investe in azioni che rafforzano la diversità culturale e rispondono alle esigenze e alle sfide dei settori culturali e creativi.

Maggiori informazioni sulla procedura di candidatura e sui dettagli del bando sono disponibili sul portale Finanziamenti e appalti dell’UE.

