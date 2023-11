Al via l’In-Season Tournament Nba, Denver batte Dallas

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Notte Nba con l’apertura dell’In-Season Tournament, il nuovo torneo che coinvolge tutte le 30 franchigie e che vivrà il suo culmine con le Final Four che si disputeranno in campo neutro a Las Vegas dal 7 al 9 dicembre.

Sette incontri ad aprire la nuova manifestazione i cui risultati valgono anche per la regular-season. Anche per questo sotto i riflettori, il match tra i campioni Nba e i Mavericks finora imbattuti. La spuntano i Nuggets che si impongono in casa 124-114 e infliggono il primo ko stagionale a Dallas. A Denver la sfida nella sfida era tra Nikola Jokic e Luka Doncic: entrambi confermano le attese e sfiorano la tripla doppia, il primo mette a referto 33 punti, 14 rimbalzi e 9 assist, il secondo 34 punti, 10 rimbalzi e 8 assist. Un testa a testa appassionante che alla fine premia Jokic e compagni anche grazie ai 24 punti di Porter Jr (9 i rimbalzi) e i 18 ciascuno di Gordon (8 rimbalzi) e Murray. Dall’altra parte in doppia cifra, Doncic a parte, Irving (23), Williams (13) e Green (13).

In campo anche un italiano, Danilo Gallinari, sconfitto con i suoi Wizards a Miami.

Gli Heat si impongono in casa 121-114 e per Washington è la quarta sconfitta in 5 gare. Il “Gallo” gioca soltanto 9 minuti, ma il suo contributo lo dà con 6 punti, tre rimbalzi e altrettanti assist. I migliori tra i suoi compagni sono Kuzma e Poole, rispettivamente con 22 e 19 punti, ma vince Miami che ne manda sei in doppia cifra, con Herro che sfiora la tripla doppia mettendo a referto 24 punti, 10 rimbalzi e 9 assist.

Nelle altre gare della notte vittorie per Indiana (121-116 sui Cavaliers), Milwaukee (110-105 sui Knicks ko nonostante i 45 punti di Brunson), Brooklyn (109-107 sui Bulls), Golden State (141-139 con 30 punti, 8 rimbalzi e 7 assist per Curry) e Portland (115-113 sui Grizzlies).

