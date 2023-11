Violenza di genere: un momento formativo per tutte le donne

Prevenzione e contrasto alla violenza di genere: è questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa dal Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Padova, in collaborazione con Confartigianato Imprese Padova, sistema Benessere e Movimento Donne Impresa. Un momento formativo, tenuto da Gruppo Polis, che fornirà gli strumenti per cogliere e accogliere eventuali segnalazioni provenienti dall’ambiente familiare, delle proprie collaboratrici e clienti. Quando? L’incontro si terrà online, lunedì 27 novembre, dalle 9:00 alle 11:00.

Vuoi saperne di più?

A chi è rivolto?

“Violenza di genere” è un progetto di sensibilizzazione sociale, rivolto in particolare alle operatrici e operatori del settore benessere (parrucchiere/i, estetiste/i e tatuatrici/tatuatori). ma che parla a tutte le donne.

Quante volte ti sei trovata ad ascoltare, a prenderti cura delle fragilità e a ricreare una serenità interiore? In un contesto di intimità, come quello di un salone, spesso risuonano dei campanelli d’allarme, fatti di silenzi, sguardi e gesti che nascondono ferite.

Partner tecnico: Gruppo Polis

Gruppo Polis riunisce quattro Cooperative di Padova che, dal 1985, lavorano per dare una risposta concreta alle persone in difficoltà. Realizzano servizi educativi, riabilitativi, residenziali ed occupazionali, promuovono l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e sostengono la cultura dell’accoglienza, dell’inclusione e della solidarietà. “La persona, il nostro impegno” è il concetto che riassume la modalità di approccio delle cooperative del Gruppo, costantemente orientate al benessere dei propri utenti e lavoratori.

Rispondere alle esigenze della persona in condizione di disagio o di svantaggio proponendo soluzioni e servizi specifici, altamente professionali, per i diversi bisogni rilevati. Gruppo Polis vuole migliorare costantemente la qualità della propria offerta, e desidera valutarne la percezione da parte degli utenti, dei clienti, dei lavoratori, dei soci, dei committenti e dei fornitori. Il primo parametro di verifica per valutare il raggiungimento dell’eccellenza è la disponibilità degli stakeholders a raccomandare Gruppo Polis ad altri possibili “clienti”, favorendo il passa parola.

Per maggiori informazione:

Confartigianato Imprese Padova – Rossella Piovan, cell. 349 3099447 – [email protected]

Confartigianato Imprese Padova, Luisa Biondi – cell. 349 3427935 – [email protected]

(Confartigianato Imprese Padova)