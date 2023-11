Napoli, Garcia su Osimhen e Lindstrom

La conferenza del tecnico dei partenopei alla vigilia della sfida contro la Salernitana

Roma, 03 nov. – Napoli in campo , mister Garcia ha presentato oggi la sfida in conferenza stampa. Riportiamo uno stralcio delle dichiarazioni del : “Victor ha avuto un permesso societario, sarà con noi la settimana prossima. Sotto il profilo clinico saranno i medici a dettagliarmi sulle condizioni. Io mi interesso di tutti i miei uomini ma soprattutto per quel che riguarda l’aspetto tecnico quando li ho a disposizione, perchè quello è il mio ruolo e il mio lavoro principale.

Lindstrom sta bene, però oggi è chiaramente difficile togliere il posto a Politano e Kvara nelle condizioni brillanti in cui sono. Jesper sta migliorando tanto e dovrà sfruttare, come tutti, i minuti in cui viene impiegato per mettersi in mostra e crescere”.



Fantacalcio.it per Adnkronos

