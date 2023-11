Este: A Teatro con Mamma e Papà – Teatro per Famiglie 2023-2024

Home Notizie A Teatro con Mamma e Papà – Teatro per Famiglie 2023-2024

Torna la rassegna teatrale per bambini e famiglie A Teatro con Mamma e Papà, con 5 spettacoli dedicati ai più piccini, tra novembre 2023 e marzo 2024, al Teatro dei Filodrammatici.

domenica 19 novembre – ore 16

LA BELLA E LA BESTIA

A cura de Il Baule Volante

Un mercante, padre di tre figlie, si smarrisce nel bosco, di ritorno da uno sfortunato viaggio d’affari. Trova rifugio nel palazzo della Bestia, un essere orribile, metà uomo e metà belva. Qui cerca di rubare una rosa e per questo la Bestia lo minaccia di morte. L’unica sua possibilità di salvezza è che sia una delle sue figlie a morire al suo posto. La più bella delle tre figlie accetta il sacrificio e si reca al palazzo. Ma andrà incontro ad un altro destino…

domenica 21 gennaio – ore 16

IL PAESE SENZA PAROLE

a cura di Rosso Teatro/Atelier Teatro Danza

Nel paese dove vivono Philéas e Cybelle non si parla quasi mai: qui le parole vanno comprate e mica tutti i bambini possono permetterselo. Così Philéas, quando si innamora di Cybelle, non ha abbastanza soldi nel salvadanaio per dirglielo. Tre parole riesce a rubarle al vento, e poi ha con sé una parola speciale. Ma un giorno quel vento torna, più forte e… Uno spettacolo di narrazione e danza, un racconto sull’importanza delle parole e delle storie da poter raccontare, dove gli occhi e le orecchie possono immaginare mondi nuovi, emozioni che non sono visibili se non attraverso il corpo e il movimento.

domenica 18 febbraio – ore 16

IN VIAGGIO CON IL PICCOLO PRINCIPE

a cura di Fondazione TRG Teatro Ragazzi e Giovani

Il Piccolo Principe è un libro che si legge una volta, poi un’altra e un’altra ancora, perché ad ogni rilettura si scoprono cose nuove non solo del racconto, ma anche di chi lo sta leggendo. È una storia semplice ma intensa, rivolta ai bambini e ad ogni adulto che si ricorda di essere stato un bambino. La creazione di Fondazione T.R.G. è una ricerca del Piccolo Principe che tutti noi siamo e nasce proprio da questa varietà di interpretazioni: uno spettacolo ricco di situazioni poetiche e filosofiche, ma anche ironiche e divertenti, che accompagnano il pubblico dei ragazzi in un viaggio dentro e fuori dal mondo reale, incoraggiandoli a vedere con il cuore e a non fermarsi alle apparenze.

domenica 10 marzo – ore 16

LE NUOVE AVVENTURE DEI MUSICANTI DI BREMA

a cura di Teatro Due Mondi

E se gli animali che i fratelli Grimm ci hanno fatto conoscere come I Musicanti di Brema uscissero dalla loro favola o la continuassero fino ai giorni nostri, se si perdessero nelle nostre città, che storia racconterebbero? Da qui parte il racconto de Le nuove avventure dei Musicanti di Brema, sulle strade dei nostri Paesi e dell’Europa, attori e pubblico alla ricerca di una città ospitale, un luogo che possa accogliere un bambino il cui colore della pelle racconta la provenienza da terre lontane. La storia di quel bambino è la storia dell’intera umanità a volte costretta ad allontanarsi o fuggire dalla propria terra alla ricerca di un luogo migliore nel quale approdare e costruire il futuro.

domenica 24 marzo – ore 16

IL LIBRO DELLA GIUNGLA

a cura del Gruppo Panta Rei

Mowgli non è più un bambino, è cresciuto e deve fare i conti con se stesso, riconoscere la sua vera identità. Riuscirà Mowgli a sconfiggere Shere Khan? E soprattutto, riuscirà a lasciare la giungla e a trovare il suo posto tra gli umani? Dal romanzo di Kipling, uno spettacolo per tutte le età, una favola sull’umanità e un inno alla differenza.

Biglietti:

intero: 5 euro

ridotto bambini: 3 euro

Famiglia (1 adulto + 2 bambini): 10 euro

Famiglia (1 adulto + 3 bambini): 12 euro

le promozioni famiglia non sono acquistabili online

Prevendita dal 6 novembre

presso la Tabaccheria Rosina Manuela – via P. Amedeo 39, Este – tel. 042951111 – dal lunedì al sabato 9-12.30 e 15-18

online su myarteven.it e vivaticket.com o nei punti vendita Vivaticket

Vendita presso la biglietteria del Teatro dei Filodrammatici il giorno stesso dello spettacolo, a partire dalle ore 15

