A Milano la 40^ edizione dell’International Ficts Fest

MILANO (ITALPRESS) – E’ stata presentata, nella sede di Palazzo Lombardia, la 40esima edizione dello “Sport Movies & Tv – Milano International Ficts Fest” che si svolgerà all’ombra del Duomo dal 7 all’11 novembre: la finale del campionato mondiale della televisione, del cinema e della comunicazione sportiva è stata organizzata dalla Ficts (Federation Internationale Cinema Tèlevision Sportifs). Presenti il presidente della Ficts Franco Ascani, il vicepresidente della Regione Lombardia Marco Alparone, il presidente del Coni Lombardia Marco Riva, lo Chief Strategy Planning & Legacy per la Fondazione Milano-Cortina 2026 Diana Banchedi, l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta e il vicepresidente vicario del Monza e senatore Adriano Galliani. I due dirigenti sono stati premiati al termine della conferenza stampa: “Questo è un premio dedicato al calcio Monza, grazie a tutti”, ha dichiarato Galliani. Non è mancato un pensiero per Silvio Berlusconi: “Nasco nel Monza, poi ho fatto 31 anni in prestito al Milan, il mio momento più grande nello sport è stato convincere il presidente Berlusconi ad acquistare il Monza. Non era mai stato in Serie A, quando c’è stata la promozione ho avuto un pianto a dirotto che non aveva eguali nemmeno rispetto alle Champions League vinte dal Milan, devo essere grato al mio maestro di vita senza il quale tutto questo non sarebbe mai successo”. La finale mondiale del Festival – tappa conclusiva dopo 20 eventi internazionali in cinque continenti – prevede un programma ricco di eventi: si parte martedì 7 novembre con la cerimonia d’apertura, saranno 140 le proiezioni nei cinque giorni della manifestazione. “Regione Lombardia è sempre stata vicino alle scelte della Ficts per quanto riguarda la promozione dello sport alle nuove generazioni, del rafforzamento dei valori e dei messaggi positivi”, ha dichiarato Ascani. Nel corso delle cinque giornate è in programma, l’8 novembre, presso l’Auditorium Testori di Palazzo Regione Lombardia, la Giornata “Ragazzi…in gamba” una mattinata dedicata alle scuole con incontri interattivi con il Progetto Gen26 della Fondazione Milano Cortina 2026 e, dalle ore 16.30, le premiazioni per gli studenti di Milano e Provincia selezionati tra i 31.835 partecipanti di 59 scuole a cui seguirà la presentazione ufficiale dell’edizione 2024 dei “Trofei di Milano-Cortina 2026”. Il Festival, infatti, è stato organizzato in collaborazione con la Fondazione che curerà l’organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali che si terranno in Italia.

– foto Pia/Italpress –

(ITALPRESS).