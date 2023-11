San Antonio beffa Phoenix, vincono Clippers e Knicks

ROMA (ITALPRESS) – Nella notte di Halloween, Phoenix vede le streghe. Colpo grosso San Antonio al Footprint Center dove Keldon Johnson ruba palla a Kevin Durant e infila il canestro della vittoria (115-114) a 1″2 dalla sirena e dopo un’intera partita a inseguire. Reduci dal -40 contro i Clippers e sotto anche di 20, gli Spurs tornano a battere i Suns per la prima volta dopo 9 ko di fila: merito di un quarto quarto di alto livello (33-19 di parziale), di Johnson (27 punti) e ovviamente di Victor Wembanyama, che dopo una partenza a rilento chiude con 18 punti e 8 assist. Nei Suns – che chiedevano fallo sull’ultima azione – il migliore è comunque Durant con 26 punti, aspettando i rientri di Beal e Booker. Sotto gli occhi di James Harden, appena sbarcato da Philadelphia, i Clippers fanno 3 su 4 regolando Orlando 118-102, trascinati da Paul George (27 punti) e Russell Westbrook (18 punti), sul fronte Magic 15 punti per Paolo Banchero e 14 per Franz Wagner. A completare il quadro delle gare giocate nella notte il successo dei Knicks su Cleveland (109-91) con 19 punti a testa per Randle e Brunson, fra i Cavs – alla terza sconfitta su tre in casa – si salva il solo Mitchell (26 punti).

