Sinner in semifinale a Vienna, sfiderà Rublev

VIENNA (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner batte Frances Tiafoe e dà appuntamento ad Andrey Rublev in semifinale all’”Erste Bank Open”, torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 2.409.835 euro che si sta disputando sul veloce indoor della “Wiener Stadthalle” di Vienna. Prosegue dunque l’ottimo momento del 22enne altoatesino, secondo favorito del tabellone, che dopo la vittoria nel derby con Sonego si prende una piccola rivincita nei confronti di Tiafoe, che lo aveva battuto due anni fa in semifinale proprio a Vienna: 6-3 6-4 il punteggio che premia dopo un’ora e 19 minuti di gioco Sinner, al 22esimo successo negli ultimi 26 match, il 54esimo in questa stagione eguagliando così il primato per un italiano nel circuito Atp nell’era Open di Corrado Barazzutti (1978). Ora l’ostacolo Rublev: Sinner è avanti 3-2 nei precedenti, l’ultimo dei quali lo ha visto imporsi in due set lo scorso marzo negli ottavi del Masters 1000 di Miami. In quell’occasione l’azzurro arrivò fino alla finale, prima di arrendersi a Daniil Medvedev. Proprio il russo sarà protagonista dell’altra semifinale del torneo dove se la vedrà con Stefanos Tsitsipas.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).